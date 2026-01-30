Tebe: Ein weiterer Spieler verlässt Lila-Weiß

Tennis Borussia Berlin verliert zur Rückrunde einen wichtigen Defensivspieler. Aleksandar Bilbija hat den Verein verlassen und wechselt zum RSV Eintracht Stahnsdorf, der aktuell den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga Süd belegt. Das veröffentlicht der RSV am Freitagnachmittag auf seinen Social Media Kanälen (siehe unten)

Der 27-jährige Abwehrspieler war bei den Veilchen zuletzt als Stammkraft eingeplant und kam regelmäßig in der Oberliga Nord zum Einsatz. Mit seiner Erfahrung und Zweikampfstärke zählte Bilbija zu den stabilisierenden Faktoren in der Defensive von TeBe.

Für Tennis Borussia kommt der Abgang in einer sportlich schwierigen Phase. Die Berliner rangieren derzeit auf Platz zwölf der Oberliga Nord, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt lediglich fünf Punkte. Gerade im Hinblick auf die anstehenden sportlichen Herausforderungen bedeutet der Verlust eines etablierten Abwehrspielers eine zusätzliche Schwächung im Kampf um den Klassenerhalt.

Der RSV Eintracht Stahnsdorf verstärkt sich mit Bilbija gezielt für die Rückrunde und den weiteren Verlauf der Saison in der Oberliga Süd.

Hier die Veröffentlichung auf Social Media

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von RSV Eintracht 1949 - Fußball (@rsv_eintracht_1949_fussball)

News, Infos und Daten von Tennis Borussia Berlin

In dieser NOFV-Oberliga Nord spielt Tebe

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.