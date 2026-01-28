Tebe: Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Golze tritt zurück

Archiv: Tebe Fans beim BFC Preussen – Foto: Frank Arlinghaus

Nach Angaben Golzes informiert er den Aufsichtsrat, den Vorstand sowie den Ältestenrat des Vereins per E-Mail über seinen Rücktritt. Er legte sowohl den Vorsitz des Aufsichtsrats als auch sein Mandat als Mitglied des Gremiums nieder. Als Grund nennt Golze ein nachhaltig gestörtes Vertrauensverhältnis zum Vorstand, das sich nach seinen Angaben in den vergangenen Tagen entwickelt habe.

Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende von Tennis Borussia Berlin, Matthias Golze, ist am vergangenen Freitag von seinem Amt zurückgetreten. Das bestätigt Golze gegenüber FuPa Berlin.

FuPa Berlin hatte Tennis Borussia zweimal konkret gefragt, ob es aktuell personelle Veränderungen im Vorstand oder Aufsichtsrat gegeben habe. Eine Antwort auf diese Frage liegt aktuell nicht vor. Eine öffentliche Mitteilung des Vereins zum Rücktritt liegt bislang ebenfalls nicht vor.

Inzwischen ist auf der Homepage von Tennis Borussia Berlin eine veränderte Besetzung des Aufsichtsrats ausgewiesen. Demnach wird der Aufsichtsrat aktuell von Marcus Garbrecht geführt. Eine offizielle Vereinsmeldung zur Neubesetzung des Vorsitzes liegt bislang nicht vor.

Viel Bewegung sportlich und in den Gremien

Beim abstiegsgefährdeten Oberligisten Tennis Borussia Berlin gibt es seit Wochen erhebliche personelle Bewegung in den Vereinsgremien und in der sportlichen Leitung. Der Traditionsverein hat aktuell nur fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Seit Ende 2025 stellen mit Anna Schmidt, Christian Rudolph und Jens Maedler drei amtierende Vorstandsmitglieder ihre Ämter zur Verfügung. Der Aufsichtsrat beruft daraufhin Puria Ahmadian und Uli Krug neu in den Vorstand. Mit Ariel Gala sind es aktuell drei Mitglieder. Das wird offiziell verkündet vom Verein. Zudem wird der Beratervertrag mit dem bisherigen Head of Sports Manuel Cornelius aufgelöst. Nachdem dem Trainerteam noch vor der Jahreswende das Vertrauen ausgesprochen wird, kommt es am vergangenen Samstag dennoch zu einem personellen Schnitt: Umberto Sacchi, Tim Oschmann und Tobias Kamaci sind nicht mehr im Amt. Neuer Cheftrainer wird Jeffrey Seitz. Auch auf Vorstandsebene bleibt die Situation in Bewegung. Vorsitzende Günter Brombusch ist seit Wochen nicht operativ für den Verein tätig. Gegenüber FuPa Berlin bestätigt Brombusch, dass ein Abwahlantrag des Aufsichtsrats gegen ihn vorliegt. Am Sonntag (15.2) starten die Veilchen die Mission-Nichtabstieg beim BAK 07 Infos, News und Daten von Tennis Borussia Berlin hier

