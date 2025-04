Tebe: Abschied an der Seitenlinie, Offensiv-Talent kommt

Nach nur einer Saison ist Schluss für Benjamin Eta

Der Oberligist verkündet offiziell die Trennung von seinem Cheftrainer zum Ende der Saison. Mit einer Bilanz von zehn Siegen, drei Remis und zehn Niederlagen steht Lila-Weiß aktuell im Tabellenmittelfeld der Liga (8. Platz). In der vergangenen Saison erreichten die Charlottenburger Rang sechs. Im Landespokal scheidet das Team von Eta im Viertelfinale gegen Mahlsdorf aus (2:3). Der 44-jährige kam vor der Saison vom Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08. Seine Frau, Marie-Louise Eta, ist die neue U19-Trainerin von Union Berlin. Bundesweit bekannt wurde sie als erste Co-Trainerin in der Bundesliga, als sie im November 2023 gemeinsam mit Marco Grote interimsweise die Profimannschaft übernahm. Im Anschluss blieb sie im Trainerteam von Ex-Coach Nenad Bjelica (53) und rettete am Saisonende erneut an der Seite von Grote Union vor dem Abstieg. Ob Benjamin Eta in Berlin bleibt, ist derzeit nicht bekannt.