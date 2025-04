Teamwork makes the dream work

Der junge Sportliche Leiter des FSV ist der Weichensteller für eine gute sportliche Zukunft in Hildburghausen. So hat Jens Hirschfeld im Winter das Trainerteam des FSV 06 umstrukturiert und erweitert. Neben Cheftrainer Dirk Forkel agieren seit der Rückrunde Alexander Bäßler und Michael Knie als Assistenztrainer. Zudem wurde Björn Klemm als Torwarttrainer installiert. Ein vierköpfiges Trainerteam in der Landesklasse stellt durchaus eine Alleinstellungsmerkmal dar. Die Weichen in Richtung Thüringenliga scheinen von der sportorganisatorischen Seite gestellt. Der Erfolg der bisherigen Rückrunde (sechs Siege, zwei Unentschieden) gibt den Verantwortlichen in Hildburghausen zusätzlich Antrieb.

Mit Michael Knie und Alexander Bäßler hat Dirk Forkel nun zwei „echte“ Co-Trainer an der Seite. „Die Idee ist ganz einfach - wir wollen das vorhandene Potenzial der Mannschaft abrufen. Schon bei Patrick Ortlieb haben wir mit einem größerem Trainerteam Erfahrungen gesammelt und für gut befunden. Der Austausch zwischen Trainern und Spielern ist intensiver und die Aufgaben können besser verteilt werden, damit am Ende der Spaß auch im Trainerteam nicht zu kurz kommt“, erklärt Hirschfeld die Idee hinter zwei Assistenten für Cheftrainer Forkel. Und auch der 61-Jährige freut sich über die fachmännische Unterstützung im Training- und Spielbetrieb. „Vorteile hat es vor allem in der Spielbeobachtung. So haben wir die Möglichkeit uns viel mehr um Details zu kümmern. Wir versuchen uns ständig zu verbessern, insbesondere was die Kommunikation betrifft. Die lange Erfolgsserie der Rückrunde gibt uns recht“, sagt Dirk Forkel zur neuen Aufgabenverteilung.

Bereits seit dem letzten Sommer suchte Hirschfeld passende Assistenten für Dirk Forkel. In die aktuelle Saison ging der FSV dann mit dem spielenden Co-Trainer-Tandem Johannes Schelhorn und Sandro Eichhorn. „Es ist extrem schwer gleichzeitig Aufgaben als Spieler und Trainer zu übernehmen. Ich habe das selbst vor einigen Jahren als Spielertrainer der zweiten Mannschaft gemerkt. Sandro und Johannes haben uns in einer schwierigen Hinrunde enorm unterstützt, doch noch wichtiger sind sie als Führungsspieler“, erklärt Hirschfeld warum Kapitän Schelhorn und Torjäger Eichhorn sich seit der Rückrunde wieder rein auf ihr Spielerdasein konzentrieren.

Alexander Bäßler war in den letzten Jahren Cheftrainer der SG Mendhausen/Römhild. „Er war mal mein B-Jugend-Trainer. Als er sein Amt in Mendhausen niederlegte, versuchte ich ihn für den FSV zu begeistern. Letztendlich mit Erfolg“, sagt Hirschfeld zum Co-Trainer aus Mendhausen. Der 40-Jährige arbeitet dabei wie Dirk Forkel nah an der Mannschaft: „Das betrifft Absprachen mit Dirk, wer welchen Trainingsteil übernimmt. Und auch bei der Festlegung der Aufstellung, immer am Donnerstag, bin ich beteiligt. Da sind Dirk und Micha federführend, da sie die Gegner aus ihrer Erfahrung besser einschätzen können. In die Ansprache vor dem Spiel, teilen sich Dirk und ich rein. Während dem Spiel stehen wir im ständigen Austausch um Lösungen zu finden“, beschreibt Alex sein Aufgabengebiet.

Die angesprochene Landesklasse-Erfahrung und die längste „Amtszeit“ des aktuellen Trainerstabes bei der Eintracht hat Michael Knie. Seit 2020 ist er im Funktionsteam tätig, war lange Torwart-Trainer und unterstützt nun als Assistent. „Ich übernehme oft die Erwärmung und den Athletikteil im Training und unterstütze Dirk und Alex in der Trainingsdurchführung. Was den Spieltag angeht, bin ich bei der Kaderbekanntgabe involviert, übernehme die Aufstellung sowie Freigabe für das DFBnet und bin zudem ständig in Kommunikation mit den anderen Trainern. Weiterhin kümmere ich mich um die Auswechselspieler, was Erwärmung angeht und stimme mich hinsichtlich Wechsel ab“, beschreibt der 61-Jährige seine Rolle. Der gelernte Torwart übergab im Winter seine Aufgabe als Torwart-Trainer an Björn Klemm und übernahm die Rolle als Co-Trainer. „Natürlich mussten wir uns in der neuen Konstellation erst finden. Ich glaube ein solcher Trainerstab mit einem Cheftrainer, zwei Co-Trainer und einem Torwart-Trainer ist für die Landesklasse eher unüblich. Bei anderen Vereinen unserer Liga lastet die Arbeit eher auf ein oder zwei Schultern“, beschreibt Knie weiter. Doch die Findungsphase war schnell abgeschlossen und so bewertet auch Michael Knie: „Natürlich treffen verschiedene Auffassungen und Meinungen aufeinander. Das führt zu einem intensiven Austausch, Diskussionen und auch „Streiten“, was wiederum nicht nur uns Trainern sondern auch die Mannschaft weiterbringt. Die derzeitigen Ergebnisse scheinen uns da recht zu geben.“

Björn Klemm ist der „jüngste“ Neuzugang im FSV-Trainerstab. „Ich war schon länger mit ihm in Kontakt. Er ist eine FSV-Legende und regelmäßig Zuschauer bei den Heimspielen“, freut sich Hirschfeld über den neuen Torwart-Trainer. „Klemmi“ selbst war jahrelang die unangefochtene Nummer Eins in Hildburghausen und gibt nun seine Erfahrungen an Julius Geyling und Benedict Höhn sowie weitere talentierte Torhüter weiter. „Meine Arbeit mit den Torhütern ist sehr anspruchsvoll und kräftezehrend. Es ziehen alle Torhüter jeden Dienstag und Donnerstag zum Training voll mit. Das beste Beispiel dafür ist Julius. Das spigelt sich auch in den Leistungen am Wochenende wieder. Am Spieltag bereite ich dann die Torhüter mit kurzen Gesprächen und dem Erwärmen auf das Spiel vor“, beschreibt der 45-Jährige seinen Aufgabenbereich. Die Arbeit im Trainerstab empfindet er dabei als „respektvoll und wertschätzend. Jeder leistet seinen vollen Einsatz für die Mannschaft und hat dabei seinen klaren Aufgabenbereich“, so der Torwart-Trainer weiter.

Ziel Thüringenliga

Die sportlichen Früchte für den eingeschlagenen Weg mit einem Trainer-Quartett erntet die Eintracht bereits in der laufenden Rückrunde, in der die Mannschaft noch ungeschlagen ist. Geht es nach Jens Hirschfeld soll dieser eingeschlagene Weg eines Tages mit der Thüringenliga in Hildburghausen eine Endstation finden: „Ich bin der Meinung, dass man sich als Sportler immer hohe Ziele setzen sollte, um besser zu werden und nicht auf der Stelle zu treten. Wir sind schon sehr lange in der Landesklasse und sind stolz auf die Leistungen, die wir hier über Jahre gezeigt haben. Ob wir für die Thüringenliga bereit sind, wird sich nächste Saison zeigen.“