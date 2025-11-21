 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligavorschau
Dürften trotz kälterer Temperaturen auch im Topspiel der Fußball-Kreisoberliga West gegen den RSV Büblingshausen ins Schwitzen kommen: Robin Fürbeth (l.) und Ismail Besun, zwei Stützen des FSV Braunfels. (Archivfoto) © Isabel Althof
Teamvergleich: RSV Büblingshausen trifft auf FSV Braunfels

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga fordert der RSV Büblingshausen den Primus aus Braunfels heraus. Ein „KOL“-Experte nimmt die beiden Teams unter die Lupe: Wer hat wo die Nase vorn? +++

Wetzlar. Fußball ist ein Mannschaftssport. Das Kollektiv muss funktionieren. Aber wie gut das klappt, hängt stark von der individuellen Qualität und dem harmonischen Zusammenspiel der einzelnen Mannschaftsteile ab.Vor dem Topspiel der Fußball-Kreisoberliga zwischen dem Rangvierten RSV Büblingshausen und dem neuen Spitzenreiter FSV Braunfels (Sonntag, 17 Uhr) wollten wir deshalb wissen: Welche Elf liegt in welchem Bereich vorne? Wo sind die Kontrahenten verwundbar? Und wer hat insgesamt im Vergleich der einzelnen Mannschaftsteile die besseren Karten?

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

