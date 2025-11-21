Teamvergleich: RSV Büblingshausen trifft auf FSV Braunfels

Wetzlar. Fußball ist ein Mannschaftssport. Das Kollektiv muss funktionieren. Aber wie gut das klappt, hängt stark von der individuellen Qualität und dem harmonischen Zusammenspiel der einzelnen Mannschaftsteile ab.Vor dem Topspiel der Fußball-Kreisoberliga zwischen dem Rangvierten RSV Büblingshausen und dem neuen Spitzenreiter FSV Braunfels (Sonntag, 17 Uhr) wollten wir deshalb wissen: Welche Elf liegt in welchem Bereich vorne? Wo sind die Kontrahenten verwundbar? Und wer hat insgesamt im Vergleich der einzelnen Mannschaftsteile die besseren Karten?