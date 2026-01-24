Teamsport König Cup: Inselhalle wird zur Dynamo-Bühne

Der Teamsport König Cup des FSV Dynamo Eisenhüttenstadt ist am heutigen Samstag zurück in der Inselhalle und knüpft an eine gewachsene Hallentradition an. Acht Mannschaften aus der Region, zwei Gruppen, kurze Spielzeiten und ein klar strukturierter Turnierbaum versprechen einen intensiven Fußballnachmittag. Besonders im Blickpunkt steht die Spielgemeinschaft Wellmitz/Coschen, die als Pokalverteidiger antritt und erneut zum Favoritenkreis zählt. Für den Gastgeber FSV Dynamo Eisenhüttenstadt ist das Turnier nicht nur sportlicher Wettkampf, sondern auch Ausdruck lebendiger Vereins- und Hallenkultur.

Ein Turnier mit fester Verankerung Der Teamsport König Cup der zweiten Männermannschaft gehört fest zum winterlichen Fußballkalender der Dynamos. Jahr für Jahr bietet das Turnier regionalen Mannschaften die Gelegenheit, sich in der Halle unter Wettbewerbsbedingungen zu messen. Die Inselhalle in Eisenhüttenstadt wird dabei traditionell gut gefüllt sein, denn das Turnier lebt von der Nähe zwischen Teams und Publikum. Die Spielzeit von zwölf Minuten verlangt von Beginn an höchste Konzentration.

Acht Mannschaften, klare Struktur

Das Teilnehmerfeld ist in zwei Vierergruppen eingeteilt. In der Gruppe A treffen der Neuzeller SV 1922, der FSV Union Fürstenwalde III, der SV Eiche Groß Rietz und der Gastgeber FSV Dynamo Eisenhüttenstadt II aufeinander. Die Gruppe B setzt sich aus dem SV Blau-Weiß Ziltendorf, der Spielgemeinschaft Wellmitz/Coschen, der SpG Eisenhüttenstadt/Rießen II sowie dem USC Viadrina Frankfurt zusammen. Jede Mannschaft bestreitet drei Gruppenspiele, nur die beiden Erstplatzierten erreichen das Halbfinale.

Der Turnierverlauf mit engem Zeitplan

Der Turnierauftakt erfolgt um 15 Uhr mit dem Spiel des Gastgebers gegen den FSV Union Fürstenwalde III. Danach folgt Begegnung auf Begegnung in dichtem Rhythmus. Die Gruppenphase zieht sich bis in den frühen Abend, ehe ab 17:56 Uhr die Halbfinals beginnen. Ab diesem Moment zählt nur noch das Ergebnis, denn Niederlagen bedeuten den Gang in die Platzierungsspiele.

Halbfinals als erste Zuspitzung

Im ersten Halbfinale trifft der Sieger der Gruppe A auf den Zweitplatzierten der Gruppe B, im zweiten Halbfinale der Sieger der Gruppe B auf den Zweiten der Gruppe A. Diese Paarungen versprechen Kontraste in Spielanlage und Mentalität. Zwölf Minuten entscheiden darüber, wer den Traum vom Turniersieg weiterleben darf.

Platzierungsspiele mit sportlichem Wert

Auch die Spiele um Platz sieben, Platz fünf und Platz drei sind fester Bestandteil des Turniers. Sie geben allen Mannschaften zusätzliche Spielzeit und die Möglichkeit, den Turniertag mit einem positiven Ergebnis zu beenden. Gerade in der Halle sind diese Begegnungen oft von hoher Intensität geprägt.

Das Finale als Höhepunkt in der Inselhalle

Den Abschluss bildet das Finale um 19:06 Uhr. Dann stehen sich die beiden Halbfinalsieger gegenüber und spielen den Teamsport König Cup 2026 aus. Nach einem langen Hallentag verdichtet sich alles auf diese eine Partie, in der Tempo, Präzision und Nervenstärke über den Pokalgewinn entscheiden.