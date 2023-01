Teamsport-Hofbauer-Cup: Bayernligist Erlbach ist der Gejagte Am Samstag findet in Simbach das Traditionsturnier statt +++ Töging-Absage sorgt für Unmut

Am Samstag (Beginn: 13 Uhr) veranstaltet der ASCK Simbach wieder das traditionsreiche Hallenturnier in der Richard-Findl-Halle, den Teamsport-Hofbauer-Cup. Zwölf Mannschaften haben sich angemeldet, die Zuschauer können sich auf ein spannendes Event mit zahlreichen Derbys freuen. In alter Tradition wird mit Rundum-Bande gekickt. Top-Favorit ist zweifellos Titelverteidiger SV Erlbach, aber auch die Bezirksliga-Truppe des ASCK möchte sich in heimischer Halle ganz weit vorne platzieren.