Teamspirit wächst bei 1860 München vor Auftakt in der 3. Liga

Neue Leader, heiße Junglöwen, großer Zusammenhalt: Beim TSV 1860 München wächst etwas zusammen vor dem Saisonstart in der 3. Liga.

Nach zwei freien Tagen – Belohnung fürs Trainingslager – lässt Patrick Glöckner seine Löwen wieder antanzen (Mittwoch, 15.30 Uhr). Mehr als die Hälfte der Vorbereitung ist rum, auch ein Großteil der Testspiele. Jetzt geht es in den Endspurt. Erklärtes Ziel ist, es beim Saisonstart in Essen am 1. August „knallen“ zu lassen (O-Ton Kevin Volland).

Erste Erkenntnisse über neues 1860 München vor dem Drittliga-Start