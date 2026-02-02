Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teamshooting mit Lieblingsmomente - Fotografie von Doha Alaoui
von Roberto Ardu · Heute, 08:08 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lieblingsmomente Doha Alaoui
Das Frauenteam des ASC LEONE freut sich über das Teamshooting mit Doha Alaoui – Lieblingsmomente Herne.
„Als Frauenteam so eine Partnerin wie Doha und ihre Lieblingsmomente, an seiner Seite zu haben ist für uns ein großer Gewinn. Die Unterstützung als Werbepartner, und die damit verbundene Wertschätzung ist schon toll, und ihre Fotos sprechen für sich,“ so der Trainer der Löwinnen und sportlicher Leiter Roberto Ardu.
Auch Doha Alaoui ist sehr glücklich über die Zusammenarbeit mit dem Team.
"Dieses Shooting war mehr als Fußball: Es ging um Stärke, Zusammenhalt und echte Geschichten. Eine Spielerin, eine Mama. Ein Baby mitten im Team. Und ganz viel Herz. Genau das liebe ich an solchen Shootings: Echte Momente. Echte Frauen. Echte Verbindung." schrieb sie auf ihrem Instagram Account.
Wer mehr über die Arbeit von Lieblingsmomente - Doha Alaoui wissen möchte, findet alle Infos auf ihrer Homepage: https://lieblingsmomentefotografie.de/ Aber auch auf Instagramm: @fotografievondalaoui oder Facebook.
Wir wünschen den Löwinnen eine erfolgreiche Rückrunde.