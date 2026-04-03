Teams von Rot-Weiß Walldorf ohne Torerfolg

Der Walldorfer Joaquin Fazal (rechts) versucht vor dem Eddersheimer und Ex-Walldorfer Maximilian Thomasberger an den Ball zu kommen. Foto: Uwe Krämer

WALLDORF. Mit Spitzenmannschaften hatten es die Walldorfer Hessen- und Verbandsligafußballer zu tun. Während der SV Rot-Weiß I ein torloses Unentschieden gegen den FC Eddersheim erkämpfte, unterlag die U23 nach hartem Kampf dem SV Unter-Flockenbach mit 0:2 (0:1).

Wie der FCE das Walldorfer Hessenligateam spielerisch bearbeitete, es phasenweise nur noch reagieren und hinterherlaufen ließ, das gefiel Gästetrainer Carsten Weber. Aber der FCE habe es nie geschafft, in die Tiefe hinter die Abwehrkette zu kommen.

Das RWW-Team um Interimstrainer Niklas Grimm, der sich sofort nach Spielende in den eigens um einen Tag verschobenen Skiurlaub aufmachte, vergab zwei Riesenchancen aufs Führungstor. Bei einem Konter lief Hendrik Sexauer auf den FCE-Torhüter zu – und schoss Felix Koob an (69.). Ohne Erfolg versuchte sich dann Benedikt von Hagen aus ungünstigem Winkel mit dem Nachschuss.

Zehn Minuten später verstolperten die Walldorfer, gleich mit mehreren Spielern konternd vorm Tor aufgetaucht, eine ähnlich aussichtsreiche Gelegenheit. „So klare Tormöglichkeiten muss man gegen so einen Topgegner nutzen, wenn man drei Punkte holen will“, sagte Co-Trainer Stefan Glowitzki. Andererseits räumte er ein, dass die Rot-Weißen einige Male in arge Torgefahr gerieten.

Das in der Offensive eigentlich auf Ballbesitz ausgelegte Walldorfer Spiel litt in der ersten Halbzeit, wie Grimm und Glowitzki bemängelten, unter zu vielen Fehlpässen und technischen Unsauberkeiten. Anders nach der Pause, als die Rot-Weißen deutlich besser Fußball spielten. Auffällig die vielen Positionswechsel von einzelnen Walldorfer Spielern. Was Glowitzki mit einem minimalistischen Stören des ballführenden Eddersheimer Aufbauspielers erklärte: Ein bis zwei RWW-Akteure liefen vorne an. „Gegen diesen Spielaufbau mit breit stehenden Innenverteidigern und mit dem hohen Tempo, in dem da der Ball bewegt wird, kann das ein Spieler alleine nicht laufen“, erklärte Glowitzki. Deshalb sei diese Belastung auf drei RWW-Fußballer aufgeteilt gewesen. Besonders hervorgetan habe sich Joaquin Fazal, der „unglaubliche Wege“ auf dem Platz bewältigt habe: „Das war eine beeindruckende Laufleistung, die uns sehr geholfen hat.“

Einen Bericht aus Sicht von Eddersheim lest ihr hier.