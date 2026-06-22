Teams stehen fest: So laufen die Aufstiegsspiele zur Verbandsliga ab Verbandsliga +++ Die beiden Landesliga-Zweiten spielen den letzten freien Startplatz im Oberhaus von Sachsen-Anhalt aus von Kevin Gehring · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Emely Brückner

In der Saison 2024/25 hatten sich der SSV 80 Gardelegen und der CFC Germania 03 noch in der Verbandsliga begegnet. In dieser Woche kommt es zum schnellen Wiedersehen der beiden Vorjahres-Absteiger. Im direkten Duell spielen sie einen Verbandsliga-Rückkehrer aus. Vor den Aufstiegsspielen beantworten wir die wichtigsten Fragen.

Warum kommt es zu den Aufstiegsspielen? Der SSV 80 Gardelegen als Vertreter der LOTTO-Landesliga Nord und der CFC Germania 03 als Vertreter der LOTTO-Landesliga Süd nehmen an den Aufstiegsspielen zu Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse teil. Zu jener Relegation kommt es erst deshalb, weil kein Oberligist aus Sachsen-Anhalt in die Verbandsliga abgestiegen war. Den verbliebenen "freien Startplatz" spielen nun die beiden Landesliga-Zweiten untereinander aus. Wann sind die Spiele und wie ist der Modus? Schon am Mittwochabend um 19 Uhr kommt es zum Hinspiel - dann haben die Westaltmärker auf der Rieselwiese zunächst den Heimvorteil. 115 Kilometer reisen die Gäste aus Köthen an. Am Sonnabend um 15 Uhr lädt der CFC zum Rückspiel ins Stadion an der Rüsternbreite. Wenn das Torverhältnis nach beiden Duellen ausgeglichen sein sollte, geht es in die Verlängerung und gegebenenfalls bis in das Elfmeterschießen.

Mi., 24.06.2026, 19:00 Uhr SSV 80 Gardelegen Gardelegen CFC Germania 03 CFC Germania 19:00 live PUSH