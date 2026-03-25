Teams melden, Kader & Spiele eintragen: Wir wollen eure Altherren! Wir möchten eure Altherren-Teams auf FuPa Sachsen-Anhalt präsentieren und ihnen eine Plattform bieten! Dafür brauchen wir eure Mithilfe von Kevin Gehring · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Donau

Beim Frühlingserwachen trauen sich allmählich auch die Altherren wieder auf den Fußballplatz. Die Spielpläne für das Jahr 2026 stehen längst fest. Und die Teams der SG Rot-Weiß Thalheim, des BSC Biendorf oder des SV Blau-Weiß Loburg sind beispielsweise schon wieder aktiv. Woher wir das wissen? Weil Vereinsverwalter aus diesen Clubs ihre Partien bereits ins FuPa-System eingetragen haben.

Auch im Jahr 2026 will FuPa Sachsen-Anhalt nicht "nur" die Plattform für Aktive aus dem Frauen-, Herren- und Nachwuchsbereich sein, sondern auch die Plattform für die Altherren! Dafür braucht es die Mithilfe aus der FuPa-Community! Lasst jetzt eure Altherren-Mannschaft anlegen und schreitet zur Tat! Wie kann ich eine Altherren-Mannschaft anlegen? Der Schritt zum Anlegen der Altherren im FuPa-System ist ganz einfach: Sendet uns einfach eine kurze E-Mail an sachsen-anhalt@fupa.net oder schreibt uns auf unserem Instagram-Kanal, für welchen Verein die "Oldies" für das Jahr 2026 neu angelegt werden sollen. Im Anschluss wird das Team von uns als Teil des "Altherren-Fußball in Sachsen-Anhalt 2026" erstellt.

Was sind die nächsten Schritte? Nach dem Anlegen der Mannschaft können die Vereinsverwalter sofort zur Tat schreiten! Dann können die Spieler des Teams in den Kader aufgenommen werden, das Trainer- und Betreuerteam ergänzt und der Spielplan für das Jahr angelegt werden. Innerhalb von wenigen Minuten erstrahlt eure Altherren-Truppe im neuen Glanz! >> Alle Informationen zur FuPa-Vereinsverwaltung: (hier klicken)

– Foto: Screenshots FuPa