Teams melden, Kader & Spiele eintragen: Wir wollen eure Altherren!

Beim Frühlingserwachen trauen sich allmählich auch die Altherren wieder auf den Fußballplatz. Die Spielpläne für das Jahr 2026 stehen längst fest. Und die Teams der SG Rot-Weiß Thalheim, des BSC Biendorf oder des SV Blau-Weiß Loburg sind beispielsweise schon wieder aktiv. Woher wir das wissen? Weil Vereinsverwalter aus diesen Clubs ihre Partien bereits ins FuPa-System eingetragen haben.
Auch im Jahr 2026 will FuPa Sachsen-Anhalt nicht "nur" die Plattform für Aktive aus dem Frauen-, Herren- und Nachwuchsbereich sein, sondern auch die Plattform für die Altherren! Dafür braucht es die Mithilfe aus der FuPa-Community! Lasst jetzt eure Altherren-Mannschaft anlegen und schreitet zur Tat!
Der Schritt zum Anlegen der Altherren im FuPa-System ist ganz einfach: Sendet uns einfach eine kurze E-Mail an sachsen-anhalt@fupa.net oder schreibt uns auf unserem Instagram-Kanal, für welchen Verein die "Oldies" für das Jahr 2026 neu angelegt werden sollen. Im Anschluss wird das Team von uns als Teil des "Altherren-Fußball in Sachsen-Anhalt 2026" erstellt.
Nach dem Anlegen der Mannschaft können die Vereinsverwalter sofort zur Tat schreiten! Dann können die Spieler des Teams in den Kader aufgenommen werden, das Trainer- und Betreuerteam ergänzt und der Spielplan für das Jahr angelegt werden. Innerhalb von wenigen Minuten erstrahlt eure Altherren-Truppe im neuen Glanz!
>> Alle Informationen zur FuPa-Vereinsverwaltung: (hier klicken)
Da die Partien der Altherren zumeist - abgesehen vom Ü35-Spielbetrieb des Stadtfachverbandes Magdeburg (Stadtliga Alte Herren und Stadtklasse Alte Herren) und vom Ü32-Spielbetrieb des KFV Altmark West - nicht im geregelten Ligabetrieb stattfinden, ist es wichtig, die Spiele jeweils als "Testspiel" im FuPa-System anzulegen.
>> Alle Informationen zum Anlegen von Testspielen: (hier klicken)
Datum und Uhrzeit festlegen, Gegner (und gegebenenfalls Spielort) auswählen, abspeichern - und schon erscheint eure Altherren-Partie auf FuPa Sachsen-Anhalt. Im Spielplan eurer Mannschaft und eures Vereins. So könnt ihr jede einzelne Partie für 2026 eintragen.
Erscheint euer Gegner noch nicht in der Auflistung unserer Altherren-Mannschaften (siehe hier), können wir das schnell ändern. Sendet uns in diesem Fall - wie grundsätzlich für das Anlegen einer Mannschaft - eine kurze Nachricht per Mail an sachsen-anhalt@fupa.net oder bei Instagram, welche Teams noch fehlen. Wir legen die Mannschaften dann schnellstmöglich an!
FuPa bietet bei den Altherren genau dieselben Features, wie in allen anderen Alters- und Spielklassen. Ihr könnt die Aufstellungen der einzelnen Spiele eintragen, Torschützen und Vorlagengeber notieren und mithilfe von Livetickern sogar von eurem (Dorf-)Platz hinaus in alle Welt live vom Spiel eurer (internationalen) Altherren berichten. Habt ihr sogar eine Fotografin oder einen Fotografen am Seitenrand stehen? Dann könnt ihr auch Bildergalerien eurer Altherren-Partien hochladen. Euch stehen alle Möglichkeiten der Plattform offen!
>> Alle Infos zu den Features der FuPa-Vereinsverwaltung: (hier klicken)
Wir freuen uns, möglichst viele Altherren-Mannschaften aus ganz Sachsen-Anhalt abzubilden und sind dafür auf eure Unterstützung angewiesen! Werdet jetzt als Vereinsverwalter für euren Club und eure Oldies aktiv!
Ihr habt noch Fragen? Meldet euch gerne per Mail oder über Social Media bei uns!
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💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!