Teams geraten aneinander: Partie in der U19-Verbandsliga abgebrochen

Das neue Jahr ist noch jung. Am Sonnabend konnte in Sachsen-Anhalt zum ersten Mal in 2026 wieder einigermaßen regulär um Punkte gespielt werden. So trafen sich auch der VfB Ottersleben und der Haldensleber SC in der A-Junioren-Verbandsliga. Die Begegnung endete allerdings vorzeitig - mit einem Spielabbruch.
Sportlich hatte der favorisierte HSC an diesem Tag klar die Oberhand. Schon in der Anfangsphase brachten Louis Neumann (5.) und Sebastian Riedner (8.) die Gäste aus der Börde auf dem Kunstrasen im Schwarzen Weg in Front. Noch in der Anfangsviertelstunde erhöhte Ole Sulfrian (12.), ehe wiederum Riedner (22.) und Neumann (25.) nachlegten. Kurz vor dem Pausenpfiff stellte Sören Ahlfeld sogar noch auf 6:0 für die Haldensleber (39.).
Doch so eindeutig das sportliche Geschehen auf dem Platz zuging, so sehr brodelten auch die Emotionen im Verlauf des ersten Durchgangs immer weiter hoch. Immer wieder soll es zu Provokationen gekommen sein - mitunter auch über die guten Manieren hinaus. Die angestauten Emotionen entluden sich schließlich in der Halbzeit, als beide Teams aneinandergeraten waren.
FuPa-Information zufolge soll es beinahe zu Handgreiflichkeiten zwischen den A-Jugendlichen gekommen sein. Eine handfeste Auseinandersetzung konnte wohl nur durch das beherzte Eingreifen der Vereinsverantwortlichen - und insbesondere vom Trainer der Gäste - verhindert werden.
In der Folge sollen die Spieler des VfB Ottersleben in der Kabine "als Team zusammen entschieden" haben, zur zweiten Halbzeit nicht wieder herauszukommen, wie FuPa aus Vereinskreisen erfuhr. So endete die Begegnung am Sonnabend nach nur 45 absolvierten Minuten mit einem Spielabbruch. Nun muss sich das Sportgericht des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt mit der Wertung der Partie beschäftigen. Für beide Seiten war es so am Ende gewiss nicht der Start ins neue Jahr, den sie sich vorgestellt hatten.