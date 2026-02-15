Teams geraten aneinander: Partie in der U19-Verbandsliga abgebrochen

Sportlich hatte der favorisierte HSC an diesem Tag klar die Oberhand. Schon in der Anfangsphase brachten Louis Neumann (5.) und Sebastian Riedner (8.) die Gäste aus der Börde auf dem Kunstrasen im Schwarzen Weg in Front. Noch in der Anfangsviertelstunde erhöhte Ole Sulfrian (12.), ehe wiederum Riedner (22.) und Neumann (25.) nachlegten. Kurz vor dem Pausenpfiff stellte Sören Ahlfeld sogar noch auf 6:0 für die Haldensleber (39.).

Doch so eindeutig das sportliche Geschehen auf dem Platz zuging, so sehr brodelten auch die Emotionen im Verlauf des ersten Durchgangs immer weiter hoch. Immer wieder soll es zu Provokationen gekommen sein - mitunter auch über die guten Manieren hinaus. Die angestauten Emotionen entluden sich schließlich in der Halbzeit, als beide Teams aneinandergeraten waren.

Verantwortliche können Handgreiflichkeiten verhindern

FuPa-Information zufolge soll es beinahe zu Handgreiflichkeiten zwischen den A-Jugendlichen gekommen sein. Eine handfeste Auseinandersetzung konnte wohl nur durch das beherzte Eingreifen der Vereinsverantwortlichen - und insbesondere vom Trainer der Gäste - verhindert werden.