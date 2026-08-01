Teams der Kreisoberliga starten mit Optimismus in die Saison Die Kreisoberliga startet in die neue Saison +++ Der VfL Birkenau arbeitet an der mentalen Stärke, während ein gestärkter SV Unter-Flockenbach II die Spitzenplätze ins Visier nimmt. von Reiner Bohlander · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Luca Dieken und die Bürstädter Eintracht zählen auch in der neuen Saison der Fußball-Kreisoberliga zu den Topfavoriten. Zum Saisonauftakt empfängt die Eintracht am Sonntag Aufsteiger TSV Aschbach. © Dagmar Jährling

Bergstraße. Beim Kreisoberligisten VfL Birkenau soll die vergangene Saison (Vorletzter) möglichst schnell abgehakt werden. Die Vorbereitung sei zwar nicht optimal verlaufen. Dennoch wolle die Mannschaft wieder an sich glauben, betont Trainer Daniel Hahn. „Wir wollen wieder so in die Spiele gehen, wie in der Runde 2024/25, als wir stets die richtige Einstellung auf dem Platz hatten.“

Personell hat sich der Kader nur leicht verändert. Marc Lautenklos wechselte zur Tvgg Lorsch. „Wir haben einen Mann verloren, uns aber sehr gezielt verstärkt“, sagt Hahn. Samir Bildat kam von der zweiten Mannschaft der TSG 62/09 Weinheim. Luigi Fusco wurde von der eigenen Perspektivmannschaft hochgezogen. Morgen, 15:00 Uhr VfL Birkenau VfL Birkenau SSG Einhausen Einhausen 15:00 PUSH

Bei der Generalprobe für das erste Punktspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen die SSG Einhausen feierten die Birkenauer einen 7:2-Sieg beim A-Ligisten SV/BSC Mörlenbach. Hahn weiß allerdings nicht so recht, wie er den ersten Ligagegner einschätzen soll. „Einhausen hat in der vergangenen Saison stark angefangen, aber gegen Ende der Saison viele Punkte gelassen. Wir dürfen einfach niemanden unterschätzen, die Erfahrung mussten wir in der letzten Runde machen“, sagt der Birkenauer Coach.





Der SV Unter-Flockenbach II zählt nach Einschätzung vieler KOL-Trainer zu den Teams, die am Ende ganz vorn landen könnten. In der vergangenen Spielzeit erreichte das Team von Trainer Melvin Schmitt den fünften Rang. Und nun sieht es tatsächlich danach aus, als ob er mit seiner Mannschaft die Spitze attackieren könnte.

Der SV Unter-Flockenbach II zählt nach Einschätzung vieler KOL-Trainer zu den Teams, die am Ende ganz vorn landen könnten. In der vergangenen Spielzeit erreichte das Team von Trainer Melvin Schmitt den fünften Rang. Und nun sieht es tatsächlich danach aus, als ob er mit seiner Mannschaft die Spitze attackieren könnte. Mit Gianluca und Maurizio Müller hat der SVU zwei kreisoberligaerfahrene Akteure von der KSG Mitlechtern geholt. Vor allem bei den Standards hat die Schmitt-Elf jetzt zwei Experten mehr im Kader. Beide dürften beim Saisonauftakt auch gleich in der Startelf stehen. Die kleinen „Flockies“ treffen am Sonntag (15 Uhr) auf Alemannia Groß-Rohrheim – ein Team, das in der vergangenen Spielzeit eher in der hinteren Tabellenregion zu finden war. Aber der Schlussspurt der Alemannia war stark. Und so peilen die Rohrheimer diesmal einen sicheren Mittelfeldplatz an. Für den SV Unter-Flockenbach II dürfte die Partie somit die erste Standortbestimmung sein.

Morgen, 15:30 Uhr SV DJK Eintracht Bürstadt SV Bürstadt TSV Aschbach 1896 TSV Aschbach 15:30 PUSH





Eintracht Bürstadt belegte in der vergangenen Runde den dritten Rang. Vier Punkte fehlten nur für den Aufstieg. Und die Bürstadter wollen auch in dieser Saison wieder ganz vorn mitspielen. Zum Rundenstart trifft das Team von Trainer Dennis Weiland am Sonntag um 15.30 Uhr auf den Aufsteiger TSV Aschbach, der als Vizemeister der A-Liga den Sprung in die Kreisoberliga schaffte. Mit Xhino Dushaj hat ein wichtiger Akteur die Eintracht verlassen. Allerdings hat der Club schnell einen adäquaten Ersatz gefunden: Fabio Cappello ist nach einem Jahr beim FC 07 Bensheim nach Bürstadt zurückgekehrt. Im Kreispokal haben die Bürstadter zuletzt die SSG Einhausen mit 3:1 besiegt. Gegen Aschbach ist die Eintracht nicht zuletzt deshalb klarer Favorit. Unterschätzen werden Weiland und Co. den Neuling aber auf keinen Fall. Eintracht Bürstadt belegte in der vergangenen Runde den dritten Rang. Vier Punkte fehlten nur für den Aufstieg. Und die Bürstadter wollen auch in dieser Saison wieder ganz vorn mitspielen. Zum Rundenstart trifft das Team von Trainer Dennis Weiland am Sonntag um 15.30 Uhr auf den Aufsteiger TSV Aschbach, der als Vizemeister der A-Liga den Sprung in die Kreisoberliga schaffte. Mit Xhino Dushaj hat ein wichtiger Akteur die Eintracht verlassen. Allerdings hat der Club schnell einen adäquaten Ersatz gefunden: Fabio Cappello ist nach einem Jahr beim FC 07 Bensheim nach Bürstadt zurückgekehrt. Im Kreispokal haben die Bürstadter zuletzt die SSG Einhausen mit 3:1 besiegt. Gegen Aschbach ist die Eintracht nicht zuletzt deshalb klarer Favorit. Unterschätzen werden Weiland und Co. den Neuling aber auf keinen Fall.





Die neue SG Lörzenbach/Mitlechtern hofft ebenfalls auf einen guten Start. Das Team von Coach Ron Hachenberger gastiert am Sonntag (15 Uhr) bei der FSG Bensheim. In den Testspielen konnte die Spielgemeinschaft schon reichlich Selbstvertrauen tanken. Lörzenbach/Mitlechtern verlor kein einziges Spiel in der Vorbereitung. „Das harmoniert schon recht gut, auch die externen Zugänge haben sich gut eingelebt. Unser Ziel ist es, Spaß zu haben und natürlich auch erfolgreich zu sein“, sagt Hachenberger.

FSV Rimbach will Aufstiegseuphorie mitnehmen

Mit viel Selbstvertrauen startet auch A-Liga-Meister FSV Rimbach in die neue Saison. Nach dem Aufstieg soll der Schwung mitgenommen werden. Neuer Trainer ist Oliver Zeug, der Aufstiegscoach Marcel Reibold beerbt hat. Das klare Ziel lautet: möglichst schnell die nötigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Zum Auftakt empfängt der FSV am Sonntag um 15 Uhr den FV Biblis, der einen Platz im gesicherten Mittelfeld anstrebt. Die neue SG Lörzenbach/Mitlechtern hofft ebenfalls auf einen guten Start. Das Team von Coach Ron Hachenberger gastiert am Sonntag (15 Uhr) bei der FSG Bensheim. In den Testspielen konnte die Spielgemeinschaft schon reichlich Selbstvertrauen tanken. Lörzenbach/Mitlechtern verlor kein einziges Spiel in der Vorbereitung. „Das harmoniert schon recht gut, auch die externen Zugänge haben sich gut eingelebt. Unser Ziel ist es, Spaß zu haben und natürlich auch erfolgreich zu sein“, sagt Hachenberger.FSV Rimbach will Aufstiegseuphorie mitnehmenMit viel Selbstvertrauen startet auch A-Liga-Meister FSV Rimbach in die neue Saison. Nach dem Aufstieg soll der Schwung mitgenommen werden. Neuer Trainer ist Oliver Zeug, der Aufstiegscoach Marcel Reibold beerbt hat. Das klare Ziel lautet: möglichst schnell die nötigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Zum Auftakt empfängt der FSV am Sonntag um 15 Uhr den FV Biblis, der einen Platz im gesicherten Mittelfeld anstrebt.





„Ich rechne mit einem Spiel auf Augenhöhe, das vermutlich durch Kleinigkeiten entschieden wird“, sagt der derweil Manuel Bucher, neuer Trainer von Gruppenliga-Absteiger FC 07 Bensheim vor dem Duell in Reichenbach (Sonntag, 15 Uhr). Sein Gegenüber, Christian Bauer, kann dem nur zustimmen, hofft jedoch auf einen erfolgreichen Start für seine SG.

Die SG Unter-Abtsteinach ist am ersten Wochenende spielfrei, das Spiel zwischen der SG Lindenfels/Winterkasten und dem FC Starkenburgia wurde auf den 15. Oktober verlegt, sodass die Heppenheimer am Wochenende unbeschwert ihre Stadtkerwe feiern können.





