Teams der Kreisliga haben dasselbe Ziel: Ein Sieg vor der Winterpause

Der nächste Spieltag der Kreisliga steht am Sonntag an. Um 14 Uhr werden jeweils die Partien von Nordheide, Zeven und Wörpetal angepfiffen. Eins haben alle Teams gemeinsam: Sie wollen vor der Winterpause einen Sieg ergattern.
Noch mehr Gründe zum Jubeln, wie Bent-Niklas Otten (links) und Dennis Brückner, wollen sich die Männer des FC Wörpetal am Sonntag gegen Bevern erarbeiten. Foto: Wenzel
Der FC Nordheide bekommt es am kommenden Sonntag auf dem Groß Meckelser Platz mit dem Tabellenletzten SG Fintau zu tun. Das Team hat sich für das Spiel einiges vorgenommen, denn in der letzten gemeinsamen Partie ließ sich Nordheide den Sieg nehmen, als Fintau kurz vor Schluss den Ausgleich erzielte. „Da haben wir zwei Punkte liegen lassen. Das soll und darf uns nicht wieder passieren“, so Teambetreuer Thorsten Holst.
„Wir haben uns im Laufe der Saison gesteigert und die Männer sind eingespielter. Das heißt aber nicht, dass es leichter wird. Wir müssen konzentriert zu Werke gehen, denn wir brauchen die Punkte, um weiter Abstand zu den Abstiegsplätzen zu schaffen und uns im Mittelfeld festzusetzen“, so Holst im Vorfeld der Partie.
TuS Zeven erwartet auf heimischem Platz die SG Unterstedt II
In Zeven tritt der TuS auf eigenem Rasen gegen die SG Unterstedt II an. Zeven befindet sich derzeit auf dem sechsten, Unterstedt auf dem elften Platz der Kreisligatabelle. „Wir wollen die drei letzten Spiele in diesem Jahr unbedingt noch erfolgreich gestalten. Wir haben die letzte Woche zur Regeneration genutzt und wollen jetzt noch einmal richtig durchziehen. Unterstedt II ist im Moment schwer einzuschätzen, da die Ergebnisse wechselhaft sind. Aber wir konzentrieren uns vor allem auf uns und unsere Leistung“, so TuS-Trainer Sören Haß vor dem Duell.
Für den FC Wörpetal geht es am Sonntag nach Bevern
Auf den FC Wörpetal wartet am Sonntag der TSV Bevern. Obwohl Bevern die letzten Spiele verloren hat, ist die Auswärtspartie für FC-Trainer Dennis Bargemann im Vorfeld schwer einzuschätzen. „Bevern wirkt derzeit wie ein angeschlagener Boxer, was die Sache nicht einfacher macht. Wir müssen aufpassen, uns nicht von den negativen Ergebnissen der letzten Spiele ablenken lassen. Die letzten Jahre hat Bevern unter Trainer Patrick Wellbrock immer oben mitgespielt“, warnt Bargemann.
Weiter lobt er sein eigenes Team. „Wir haben es die letzten Wochen wirklich gut gemacht, viel Leidenschaft auf den Platz gebracht, haben uns immer wieder Chancen herausgespielt und kaum etwas gegen uns zugelassen. Wir wollen den Vorsprung in der Tabelle weiter ausbauen, wissen diesen aber auch aufgrund der Anzahl von Spielen einzuschätzen.“