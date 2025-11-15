– Foto: Lennart Blömer

Teams der Kreisliga haben dasselbe Ziel: Ein Sieg vor der Winterpause Kreisliga Rotenburg in der Vorschau Verlinkte Inhalte Kreisliga Rotenburg Bremervörde Alfst./Ebers Hesedorf/Na. Hesedorf + 10 weitere

Der nächste Spieltag der Kreisliga steht am Sonntag an. Um 14 Uhr werden jeweils die Partien von Nordheide, Zeven und Wörpetal angepfiffen. Eins haben alle Teams gemeinsam: Sie wollen vor der Winterpause einen Sieg ergattern.

Noch mehr Gründe zum Jubeln, wie Bent-Niklas Otten (links) und Dennis Brückner, wollen sich die Männer des FC Wörpetal am Sonntag gegen Bevern erarbeiten. Foto: Wenzel

Der FC Nordheide bekommt es am kommenden Sonntag auf dem Groß Meckelser Platz mit dem Tabellenletzten SG Fintau zu tun. Das Team hat sich für das Spiel einiges vorgenommen, denn in der letzten gemeinsamen Partie ließ sich Nordheide den Sieg nehmen, als Fintau kurz vor Schluss den Ausgleich erzielte. „Da haben wir zwei Punkte liegen lassen. Das soll und darf uns nicht wieder passieren“, so Teambetreuer Thorsten Holst. „Wir haben uns im Laufe der Saison gesteigert und die Männer sind eingespielter. Das heißt aber nicht, dass es leichter wird. Wir müssen konzentriert zu Werke gehen, denn wir brauchen die Punkte, um weiter Abstand zu den Abstiegsplätzen zu schaffen und uns im Mittelfeld festzusetzen“, so Holst im Vorfeld der Partie.