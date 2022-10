Teams aus sechs Bundesländern: Leistungsvergleich beim VfB Merseburg Am Ulmenweg steigt am Sonntag ein Nachwuchsturnier mit prominenten Vertretern

Zu einem Leistungsvergleich der besonderen Art lädt der VfB Merseburg am Sonntag. U14-Mannschaften aus insgesamt sechs Bundesländern geben dann ihre Visitenkarte am Ulmenweg am - darunter namhafte Teams wie Lok Leipzig, Carl Zeiss Jena, der BFC Dynamo oder der Hallesche FC. Gastgeber des Achterturniers ist die U15 der JSG Merseburg/Hohenweiden.