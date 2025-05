Teams aus Oberliga, Brandenburgliga, Landesliga, Landesklasse planen

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Torwarttrio verlängert – Finale im Blick!

Fritz Pflug, Sebastian Mellack und Philipp Siepert bleiben dem VfB auch in der kommenden Saison erhalten!

🔹 Fritz fällt nach Achillessehnenriss im Pokalhalbfinale leider aus – aber er kämpft sich zurück!

🔹 Sebastian springt stark ein und wird auch im Landespokalfinale zwischen den Pfosten stehen!

🔹 Philipp bleibt wichtiger Teil des Torhüterteams und sammelt Spielpraxis in der Zweiten.

Wir freuen uns auf das Finale in wenigen Tagen – und auf eine gemeinsame Zukunft mit unserem Torwarttrio!

+++

+++

2️⃣ Eric Schulze bleibt ebenfalls an Board der 1. Herren, der aber auch einen wichtigen Teil zum Aufstieg der 2. Herren in die Landesklasse beitrug. Toll, dass du weiter dabei bist.

1️⃣ Moritz Borchardt ist ein Leitwolf im Team und war bereits Teil der Aufstiegsmannschaft von 2022. In dieser Saison klappt es auch mit dem Tore schießen. Hoffentlich im nächsten Jahr noch mehr, wir und deine Family werden dabei sein.

Das Brandenburgliga-Team bleibt zusammen, so geben wir freudig bekannt, dass drei weitere Spieler ihre Zusage für die neue Saison gegeben haben:

+++

+++

Jannis selbst sagt dazu: "Ich bin sehr froh, in der Mannschaft zu spielen und freue mich auf die neue Saison. Natürlich hoffe ich auch auf eine erfolgreiche Saison!"

Unglaublich, aber wahr: Obwohl er noch in der A-Jugend spielen könnte, ist Jannis schon jetzt ein fester Bestandteil unserer ersten Mannschaft! Mit beeindruckenden 1749 Minuten gehört er zu den Top 3 unserer Dauerbrenner! Dazu kommen noch 2 Tore und 2 Assists auf sein Konto.

+++

+++

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Armin Schaller bleibt dem FV Erkner treu!

Seit 2013 trägt Armin Schaller das Trikot des FV Erkner. Nach erfolgreichen Jahren im Nachwuchs entwickelte er sich zu einer wichtigen Säule im Männerbereich. Seit der Saison 2023/24 gehört er fest zum Kader der 1. Männermannschaft.

Wir freuen uns sehr, dass Armin seinen Weg beim FVE fortsetzt und auch in Zukunft ein Teil unseres Teams bleibt!

Stanislav Jonas Catholy bleibt dem Verein auch in der kommenden Saison treu. Der 2005er Jahrgang ist ein echtes Eigengewächs und durchlief alle Jugendmannschaften des Vereins. Seit der Saison 2023/24 sammelt er wertvolle Erfahrungen im Männerbereich in der Kreisoberliga. Zur Saison 2025/26 rückt er nun in den Landesliga-Kader auf. Wir freuen uns, diesen Weg gemeinsam mit ihm weiterzugehen!