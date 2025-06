Teams aus Nordbaden verzichten: TSV Singen direkt eine Runde weiter

Den direkten Aufstieg in die Oberliga hatte sich in der Verbandsliga Nordbaden am Dienstagabend die zweite Mannschaft des Karlsruher SC gesichert. Der Vierte der Verbandsliga Nordbaden, der GU-Türk. SV Pforzheim, büßte am letzten Spieltag den dritten Platz noch ein. Die Pforzheimer hätten an der Aufstiegsrunde teilgenommen, sind als Viertplatzierter aber nicht berechtigt.

Eine genaue Ansetzung der Spiele zwischen dem FC Holzhausen und dem Türk. SV Singen steht noch aus.