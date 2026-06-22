Teams aus der Region verstreut – Zürich City besonders betroffen

Die Einteilungen der fünf Gruppen der 2. Liga interregional haben für einige Überraschungen gesorgt: Die Vertreter aus der Region Zürich wurden gleich auf drei verschiedene Gruppen verteilt.
Zürich City, Rothrist, Baden II (Aufsteiger), Klingnau, Bern (Aufsteiger), Italiana, Kirchberg BE, Köniz, Kleinhüningen (Aufsteiger), Binningen, Allschwil, Dornach, Old Boys (Absteiger), Liestal.
Rotkreuz, Cham II, Ibach, Emmen, Sursee, Goldau (Aufsteiger), Gambarogno, Malcantone, Chiasso (Aufsteiger), Uster, Red Star, Lachen/Altendorf, Oetwil-Geroldswil (Aufsteiger), Höngg (Absteiger).
Uzwil, Linth 04, Dardania St. Gallen, Frauenfeld (Aufsteiger), Ruggell (Aufsteiger), Altstätten, Balzers, Weesen, Rorschach-Goldach, SV Schaffhausen (Absteiger), Stäfa (Aufsteiger), FC Schaffhausen II, Seefeld, Seuzach.
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