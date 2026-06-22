 2026-06-22T14:49:50.746Z

Allgemeines

Teams aus der Region verstreut – Zürich City besonders betroffen

Wer trifft auf wen in der Interregio?

von Redaktion regional-fussball.ch · Gestern, 17:52 Uhr · 0 Leser

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Schaffhausen II
FC Seuzach
FC Seefeld
SV Schaffh.
SV Höngg

Die Einteilungen der fünf Gruppen der 2. Liga interregional haben für einige Überraschungen gesorgt: Die Vertreter aus der Region Zürich wurden gleich auf drei verschiedene Gruppen verteilt.

Gruppe 3

Zürich City, Rothrist, Baden II (Aufsteiger), Klingnau, Bern (Aufsteiger), Italiana, Kirchberg BE, Köniz, Kleinhüningen (Aufsteiger), Binningen, Allschwil, Dornach, Old Boys (Absteiger), Liestal.

Gruppe 4

Rotkreuz, Cham II, Ibach, Emmen, Sursee, Goldau (Aufsteiger), Gambarogno, Malcantone, Chiasso (Aufsteiger), Uster, Red Star, Lachen/Altendorf, Oetwil-Geroldswil (Aufsteiger), Höngg (Absteiger).

Gruppe 5

Uzwil, Linth 04, Dardania St. Gallen, Frauenfeld (Aufsteiger), Ruggell (Aufsteiger), Altstätten, Balzers, Weesen, Rorschach-Goldach, SV Schaffhausen (Absteiger), Stäfa (Aufsteiger), FC Schaffhausen II, Seefeld, Seuzach.

Alle Einteilungen auf einen Blick

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