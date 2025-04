Teamrückzüge und ein Erpressungsskandal: Der VfR Krefeld vor Zerbruch

Die Existenz des VfR Krefeld hängt in den Seilen – soviel ist nach den Rückzügen der beiden Seniorenteams klar. Beide Mannschaften möchten sich dabei von einem Erpressungsskandal distanzieren, der in den vergangenen Tagen durch ein Youtube-Video zusätzliche Aufmerksamkeit generierte. Der dort geführte Täter: ein ehemaliger Trainer des VfR. Die Chronologie der Vorfälle soll dabei vor vier Jahren begonnen haben.

Der Verein bestätigte diese Vorwürfe in einem auf Facebook veröffentlichten Statement: "Dieser Vorfall ist leider wahr – und wir verurteilen dieses Verhalten aufs Schärfste. Nachdem der Vorstand des Vereins von dem Vorfall erfuhr, wurde der Trainer unverzüglich und dauerhaft aus dem Verein ausgeschlossen. Seitdem ist er kein Mitglied mehr. Der VfR Krefeld tritt jeder Form von Gewalt entgegen, unabhängig davon, ob sie körperlicher, seelischer oder sexueller Art ist."

In Anbetracht der damit losgelösten Sintflut an Reaktionen in Richtung des Klubs sah sich Joannis Vassilakos, bis zuletzt Cheftrainer der ersten Mannschaft, zu einem Statement seinerseits gezwungen. Ebenso wie beinahe der gesamte Kader, stieß Vassilakos erst in der Saison 2023/24 zum VfR, knapp zwei Jahre nach den Vorfällen und damit komplett unbeteiligt.