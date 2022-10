Teamplayer ragt beim VdS Nievenheim mit Hattrick heraus Nils Jochmann ist mit Nievenheims Fußballern in der Bezirksliga auf Erfolgskurs.

In der vergangenen Saison gelang dem VdS Nievenheim der souveräne Aufstieg in die Bezirksliga. Trainer Daniel Köthe erklärte vor Saisonbeginn den Klassenerhalt als einziges Ziel. Nach neun Spieltagen könnten die Nievenheimer als Dritter aber kaum weiter vom Tabellenkeller entfernt sein. Auch beim 4:0-Sieg gegen den BV Wevelinghoven überzeugten die Nievenheimer, wobei Offensivmann Nils Jochmann mit einem Hattrick innerhalb von 30 Minuten herausragte.

„Es war mal wieder eine sensationelle Leistung von ihm“, sagt Trainer Daniel Köthe. Nach der Pause wurde der Allrounder vom zentralen Mittelfeld in die Sturmspitze gestellt. „Nach dem frühen 1:0 hatten wir einen kleinen Durchhänger, aber die Halbzeitansprachen unseres Trainers geben uns immer Schwung. Das Umschaltspiel hat im zweiten Durchgang dann super funktioniert“, erklärt Jochmann. Für ihn waren es die Saisontreffer vier, fünf und sechs. Somit zieht er mit Teamkollege Marcus Buchen gleich. Jedoch dient der 23-Jährige nicht nur als Torjäger, auch drei Vorlagen stehen in dieser Spielzeit bereits auf seinem Konto. Trotz der starken Bilanz gegen den BVW bleibt Jochmann aber bescheiden. „Ich habe schon mal besser gespielt, ich wurde dreimal gut in Szene gesetzt“, meint er.

Zusammen mit der DJK Gnadental und dem VfL Jüchen/Garzweiler ist der VdS Nievenheim das torgefährlichste Team der Liga. In neun Partien stehen bereits 27 Trefferauf dem Konto der Dormagener, ein Schnitt von drei Toren pro Spiel. „Wir haben einen enormen Zusammenhalt in der Mannschaft. Mit Marcus Buchen und Kevin Scholz haben wir auch zwei verdammt gute Stürmer, die mir nochmal etwas voraus sind“, erklärt Jochmann. Trotz der Qualität und dem starken Zusammenhalt im Kader hat auch Nils Jochmann solch einen guten Saisonstart nicht erwartet. Den Erfolg führt er auf Trainer Daniel Köthe zurück. „Er steckt enorm viel Mühe und Aufwand ins Training. Seine Halbzeitansprachen tragen immer Früchte, so dass wir auch nach einer schwachen ersten Hälfte nicht den Kopf in den Sand stecken“, sagt Jochmann.