 Teammanager/in gesucht!

Für unsere 1. Mannschaft der SG Orlen suchen wir zur kommenden Saison eine/n Teammanager/in, der unsere Mannschaft - insbesondere rund um die Spieltage - begleitet und organisatorisch unterstützt. Wir suchen jemanden, der Lust auf Fußball, Teamgeist und das Vereinsleben hat und unsere Mannschaft im organisatorischen Bereich begleitet. Dabei geht es vor allem darum, das Trainerteam und die Mannschaft an Spieltagen zu unterstützen und dadurch ein wichtiger Teil der Gruppe zu werden.

Teammanager/in für unsere 1. Mannschaft der SG Orlen gesucht!

Der Einsatz ist hauptsächlich an Spieltagen (i.d.R. Sonntag) gefragt. Unter der Woche im Training kann man sich natürlich auch gerne einbringen – das ist aber kein zwingendes Muss.

Was zu deinen Aufgaben gehört

Wen wir suchen

Jemanden, der gerne mit anpackt, zuverlässig ist und Lust hat, Teil einer coolen, ehrgeizigen, aber vor allem familiären Mannschaft zu sein. Jahrelange Fußballerfahrung ist dafür nicht entscheidend – wichtiger ist, dass du menschlich zu uns passt.

Was dich erwartet

Ein tolles Team mit starkem Zusammenhalt, viel Spaß auf und neben dem Platz und das Gefühl, ein wichtiger Teil der Mannschaft zu sein.

Wo meldest du dich

Wenn du Interesse hast oder jemanden kennst, der gut zu uns passen könnte, melde dich gerne bei:

Torsten Hahn (Spielausschussvorsitzender)

Telefon: 0177 4251775

Mail: torsten.hahn@sg-orlen.de

Wir freuen uns über jede Unterstützung!