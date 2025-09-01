Teamleistung wird belohnt

In den ersten 30 Minuten war Burgau die klar spielbestimmende Mannschaft. Der TV ist nicht aus der eigenen Hälfte herausgekommen. Folgerichtig belohnten sich die Burgauer durch das 0:1 von Albanit Gashi, der den Ball aus 16m unhaltbar in die Maschen schoss. Nach dem Tor verhielt sich der TSV zu passiv und Gundelfingen ist immer besser in das Spiel gekommen.

Die dominante Phase der Hausherren ging bis zu der 60. Minute. Marco Strack zeigte in dieser Phase der Partie einige sehenswerte Paraden. Gundelfingen erzielte dann den verdienten Ausgleich. Nach einem langen Ball stand der Gundelfinger alleine vor dem Tor und musste nur noch einschieben.

Dieser Ausgleich war aber zugleich der Weckruf für die Gäste mehr für das Spiel zu machen. Burhan Bastan erzielte kurze Zeit später den Führungstreffer mit einem eiskalten Strahl in das Torwarteck. Nur 2 Minuten später erhöhte Jannik Hämmerle mit einem traumhaften direkten Freistoß aus 25m auf 1:3. Den Schlusspunkt zum 1:4 setzte dann Burhan Bastan, der einen klasse Diagonalball von Kalweit mustergültig annimmt und locker in das Tor einschiebt.