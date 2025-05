Teamgerüst für 2025/26 nimmt Formen an

Der Lichtenauer FV treibt seine Personalplanungen mit Nachdruck voran und hat in den vergangenen Tagen gleich ein ganzes Paket an Vertragsverlängerungen bekannt gegeben. Nach den Zusagen von Gheorghe Bantis, Spielertrainer Alexandru Cucu sowie Alexandru Graur und Alexander Dietz folgen nun weitere Spieler – und ein Funktionär, der im Verein gleich doppelt wichtig ist.

Mit Arcadie Rusu, Ireneusz Kugler und Sergiu Nazar bleiben drei feste Größen im Kader der ersten Mannschaft auch in der kommenden Spielzeit an Bord. Rusu gehört dem Verein seit 2022 an, Nazar seit 2023. Kugler stieß erst 2024 zum LFV, überzeugte jedoch frühzeitig und erhält nun das Vertrauen für eine weitere Saison in der Verbandsliga Nord.

Einen besonderen Stellenwert hat die Verlängerung mit Eduard Grosu junior, der in der Winterpause vom SV Weidenhausen nach Lichtenau zurückgekehrt war. Der 21-Jährige durchlief bereits die Jugendabteilung des LFV und bringt höherklassige Erfahrung aus Kassel und Erfurt mit. Parallel verlängert auch Eduard Grosu senior, Trainer der zweiten Mannschaft und erfahrener Ansprechpartner abseits des Spielfelds. Beide Grosus gelten als wichtige Bezugspersonen im sportlichen wie strukturellen Gefüge des Vereins.