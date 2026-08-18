Teamgeist und Spaß Anpfiff ins Leben +++ Fußballcamp des FC-Astoria Walldorf von Anpfiff ins Leben/red. · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Die Kinder hatten einen riesengroßen Spaß beim Anpfiff ins Leben Fußballcamp. – Foto: Anpfiff ins Leben

Gleich zu Beginn der Sommerferien wartete auf viele fußballbegeisterte Kinder ein besonderes Highlight: Das Anpfiff ins Leben Fußballcamp beim FC-Astoria Walldorf. Drei Tage lang standen Bewegung, Teamgeist und vor allem die Freude am Fußball im Mittelpunkt. Unterstützt wurde das Camp von Teamsport Rausch.

Trotz hochsommerlicher Temperaturen ließen sich die 100 teilnehmenden Kinder die Begeisterung nicht nehmen. „Die große Nachfrage zeigt, wie gut dieses Angebot angenommen wird. Wir freuen uns, den Kindern einen sportlichen Start in die Sommerferien zu ermöglichen“, sagt Julian Hühn, Jugendkoordinator Sport bei Anpfiff ins Leben in Walldorf. Damit alle gut durch die heißen Tage kamen, standen jederzeit ausreichend Getränke bereit. Auch Wassereimer sorgten für die notwendige Abkühlung und waren bei den Kindern besonders beliebt.

Gespielt und trainiert wurde auf zwei Kunstrasenplätzen sowie im Käfig. Die Kinder wurden in acht Teams eingeteilt und durchliefen verschiedene Trainingsstationen. Dort standen unter anderem Dribbling, Passspiel, Torschuss und der sichere Umgang mit dem Ball auf dem Programm. Die Trainingsinhalte stammen von Anpfiff ins Leben-Trainermentor Jiri Jung, der das Campkonzept speziell für die Altersgruppe entwickelt hat. Alle Übungen wurden kindgerecht vermittelt und ermöglichten den Kindern, ihre fußballerischen Fähigkeiten spielerisch weiterzuentwickeln. Betreut wurden die jungen Fußballerinnen und Fußballer von 16 Trainern. Unterstützt wurden sie dabei von den FSJlern des Vereins, die an den drei Tagen ebenfalls tatkräftig mit anpackten und für einen reibungslosen Ablauf sorgten.