Teamgeist trotz 38 Grad

Bei hochsommerlichen Temperaturen hat der BSV Rehden einen besonderen Teamtag absolviert. Neben sportlichen Herausforderungen stand vor allem das gemeinsame Miteinander im Mittelpunkt – ein wichtiger Baustein für die bevorstehende Oberliga-Saison.
Bei Temperaturen von rund 38 Grad stellte sich die Mannschaft des BSV Rehden einer besonderen Herausforderung. Der Teamtag begann am Rubbenbruchsee in Osnabrück, wo zunächst eine Laufeinheit und anschließend Staffel-Sprints auf dem Programm standen.
Nach den ersten intensiven Belastungen ging es weiter nach Georgsmarienhütte. Dort wechselten die Spieler auf den Padel-Court, wo neben Ehrgeiz auch der Spaß am gemeinsamen Sport im Vordergrund stand.
Den Abschluss des Tages bildete ein gemeinsamer Grillabend bei Cheftrainer Majid Cirousse. Nach den sportlichen Aktivitäten bot sich der Mannschaft die Gelegenheit, den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Mit dem abwechslungsreichen Programm setzte der BSV Rehden bewusst auf Teambuilding. Der gemeinsame Tag abseits des regulären Trainingsbetriebs soll den Zusammenhalt innerhalb der neu formierten Mannschaft weiter stärken und die Grundlage für eine erfolgreiche Saison schaffen.