Teamgeist trotz 38 Grad

– Foto: Horst Vogler

Bei hochsommerlichen Temperaturen hat der BSV Rehden einen besonderen Teamtag absolviert. Neben sportlichen Herausforderungen stand vor allem das gemeinsame Miteinander im Mittelpunkt – ein wichtiger Baustein für die bevorstehende Oberliga-Saison.

Bei Temperaturen von rund 38 Grad stellte sich die Mannschaft des BSV Rehden einer besonderen Herausforderung. Der Teamtag begann am Rubbenbruchsee in Osnabrück, wo zunächst eine Laufeinheit und anschließend Staffel-Sprints auf dem Programm standen.

Nach den ersten intensiven Belastungen ging es weiter nach Georgsmarienhütte. Dort wechselten die Spieler auf den Padel-Court, wo neben Ehrgeiz auch der Spaß am gemeinsamen Sport im Vordergrund stand.