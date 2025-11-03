 2025-10-30T14:25:35.653Z

Von Links: Christian Sattlberger, Peter Kugler, Andreas Luthe, Andreas Kuffner, Christian Gatt
Teamentwicklung & Spielerpersönlichkeiten

Gemeinsam wachsen, statt allein zu kämpfen

Letzte Woche haben wir gezeigt, warum Trainerentwicklung so entscheidend ist.
Heute gehen wir einen Schritt weiter – zu denen, um die sich im Verein alles dreht: die Spielerinnen und Spieler. Und damit zu einem Thema, das viele Vereine bewegt, manchmal belastet – und häufig übersehen wird: Teamentwicklung und Persönlichkeitsbildung.

Die Realität im Jugend- und Amateurfußball hat sich verändert

Wir erleben eine Jugend, die in einer Welt aufwächst, in der Individualisierung normal ist:
• Jeder gestaltet seine Freizeit flexibel und nach seinen Wünschen ausgerichtet.
• Austausch findet über Bildschirme statt – nicht im Vereinsheim.
• Konflikte werden weniger im direkten Gespräch gelöst, sondern online, anonym und ohne Konsequenz.

Das hat Folgen:
Viele Mannschaften sind heute Gruppen von Einzelnen, keine Teams.
Die gemeinsame Zeit reduziert sich auf Training und Spiel.
Das „Dazwischen“ – das das eigentliche Team bildet – wird immer kleiner.

Gleichzeitig steigt der Druck.
Die Zündschnur wird kürzer.
Aggressionen gegenüber Gegnern, Schiedsrichtern, Trainern und sogar Mitspielern nehmen zu.
Kommunikation wird lauter – oder verstummt gänzlich.

Und sind wir ehrlich:
Vereine stehen sich mit diesen Themen nicht manchmal, sondern jeden Tag konfrontiert.
Im Training. Am Spielfeldrand. In WhatsApp-Gruppen. Bei Elternabenden.
Das ist Realität – überall.

Warum Vereine heute mehr sind als Sportanbieter

Ein Verein war früher selbstverständlich ein Ort, an dem Kinder soziales Verhalten lernten.
Heute muss er es bewusst gestalten.

Denn:
• Wenn zuhause wenig Orientierung stattfindet, muss der Verein Werte vermitteln.
• Wenn Schulen überlastet sind, muss der Verein Beziehungsgestaltung anbieten.
• Wenn Jugendliche Orientierung suchen, kann der Verein Halt geben.

Nicht, weil Vereine „alles auffangen sollen“ –
sondern weil sie eine der letzten echten sozialen Lernräume unserer Gesellschaft sind.

Das ist eine große Aufgabe.
Aber es ist auch eine große Chance.

Teamentwicklung heißt: Miteinander und voneinander lernen

Wir stärken Trainer:innen darin,

  • Teamprozesse bewusst zu gestalten:
    • Teamdynamiken frühzeitig zu erkennen
    • Spannungen zu moderieren, statt sie eskalieren zu lassen
    • Spieler:innen zu befähigen, Konflikte selbst zu lösen
    • Verantwortung im Team zu verteilen
    • Unterschiedliche Charaktere zu verbinden
    • Resiliente Mannschaften zu entwickeln, die zusammenhalten

Und wir stärken die Jugendlichen selbst:
Sie lernen,
• Konflikte fair auszutragen
• Verantwortung füreinander zu übernehmen
• Respekt gegenüber Trainer:innen und Schiedsrichtern zu leben
• Unterschiede auszuhalten
• sich selbst zu steuern

Kurz gesagt:
Wir entwickeln Menschen – nicht Systeme und nicht Tabellenplätze.

Vereine brauchen Mut, diese Themen wirklich anzupacken

Viele Verantwortliche spüren längst:
„Wir müssen uns damit auseinandersetzen – denn von allein wird es nicht besser.“

Wir sagen:
Ihr müsst das nicht allein tun.
Wir unterstützen Trainer:innen, Mannschaften und Vereinsführungen dabei,
haltbare Strukturen, starke Beziehungen und klare Leitplanken aufzubauen.

Nicht mit Vorträgen.
Nicht mit Bewertungen,
sondern gemeinsam und praxisnah im Alltag.

Ausblick: Nächste Woche zeigen wir konkret, wie das geht

In der kommenden Woche öffnen wir den Vorhang und stellen vor,
wie eine Zusammenarbeit mit Verein(t) praktisch beginnt:
• offene Info-Abende
• kostenfreier Austausch, Fragen & Antworten in Präsenz oder online
• für Vereinsvorstände, Jugendleitungen und Trainer:innen

Dort zeigen wir, wie der erste Schritt aussehen kann – einfach, klar und ohne Verpflichtung.

Ihr spürt: Das trifft gerade euren Vereinsalltag?

Dann meldet euch über das Kontaktformular.
Lasst uns reden.
Ihr bekommt kein Konzept übergestülpt –
sondern wir entwickeln gemeinsam, was Ihr braucht und auch realisieren könnt.

⚽ Verein(t): Weil aus Einzelnen nur gemeinsam ein Team wird.


