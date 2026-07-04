Teamcheck: TuS Schwachhausen setzt auf Zusammenhalt

Drei Jahre lang arbeitete der TuS Schwachhausen auf die Rückkehr in die Bremen-Liga hin – nun ist das Ziel erreicht. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die neue Saison, auch wenn Trainer Dennis Richter genau weiß, welche Herausforderungen auf seine Mannschaft warten.
„Wir haben drei Jahre lang hart dafür gearbeitet, wieder in die Bremen-Liga aufzusteigen. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die neue Saison. Gleichzeitig haben wir aber auch großen Respekt vor der Liga, weil wir wissen, dass uns dort ein anderes und höheres Niveau erwartet“, sagt Richter.
Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit läuft bereits seit dem 30. Juni. Weil das letzte Landesliga-Spiel erst Mitte Juni stattfand, fiel die Sommerpause kürzer aus als gewohnt. Für Richter hat das durchaus Vorteile. „Die Jungs sind noch im Rhythmus“, erklärt der Trainer. Aktuell stehen mindestens vier Trainingseinheiten pro Woche auf dem Programm. Ein Höhepunkt der Vorbereitung wird die Teilnahme an der Sportwoche beim TuS Komet Arsten sein.
„Wir müssen zunächst kleine Brötchen backen“
Dass der TuS Schwachhausen den Aufstieg schaffte, führt Richter vor allem auf die kontinuierliche Entwicklung seiner Mannschaft zurück. Besonders stolz ist er auf die Defensivarbeit seines Teams. „Unsere größte Stärke war das mannschaftliche Verteidigen – unabhängig davon, ob wir hoch gepresst oder kompakt in der eigenen Hälfte verteidigt haben. Dass wir die wenigsten Gegentore der Liga kassiert haben, kommt nicht von ungefähr“, betont der Coach.
Trotz des erfolgreichen Aufstiegs bleibt der Trainer realistisch. Das große Ziel für die Premierensaison nach der Rückkehr ist klar definiert. „Als Aufsteiger wissen wir, dass wir zunächst kleine Brötchen backen müssen. Deshalb ist unser klares Ziel der Klassenerhalt. Entscheidend wird sein, dass wir von Beginn an gut in die Saison starten und möglichst früh die nötigen Punkte sammeln“, sagt Richter.
Kader weitgehend zusammengeblieben
Auch wenn der Großteil der Aufstiegsmannschaft gehalten werden konnte, gab es im Sommer einige Veränderungen. Den Verein verlassen haben Mert Ates und Jonas Hörnschemeyer (beide pausieren), Lennart Kaars und Janos Lemmermann (beide beenden ihre Karriere), Leon Lenweber (Studium in den USA) sowie Efehan Yagimli, der sich RW Achim angeschlossen hat.
Verstärkt wurde der Kader mit Jakub Kruszkiewicz und Hassan Hajj (beide Werder Bremen III), Loyd Jerry Brempong (TSV Sebaldsbrück), Mehmet Akman (Vahr-Blockdiek) sowie Kenan Haslama (KSV Vatan Sport). Zudem erweitert Marcel Helm künftig als Co-Trainer das Trainerteam.
„Mit unserem Kader sind wir aktuell sehr zufrieden. Trotzdem halten wir die Augen und Ohren offen, falls sich noch eine interessante Möglichkeit ergibt“, erklärt Richter.
Einen klaren Favoriten auf die Meisterschaft sieht der Trainer in der Bremen-Liga zwar nicht, dennoch nennt er einen Verein, den er besonders hoch einschätzt: „Ich glaube, dass das Titelrennen auch in dieser Saison bis zum Schluss spannend bleiben wird. Wenn ich mich auf einen Favoriten festlegen müsste, würde ich den SV Hemelingen nennen.“