Teamcheck: TuS Schwachhausen setzt auf Zusammenhalt Nach drei Jahren ist der Traditionsverein wieder im Bremer Oberhaus angekommen. Trainer Dennis Richter spricht über die Vorfreude auf die neue Herausforderung, den Klassenerhalt als Ziel und erklärt, warum er den SV Hemelingen als Titelfavoriten sieht. von Sören Mundt · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Harneit

Drei Jahre lang arbeitete der TuS Schwachhausen auf die Rückkehr in die Bremen-Liga hin – nun ist das Ziel erreicht. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die neue Saison, auch wenn Trainer Dennis Richter genau weiß, welche Herausforderungen auf seine Mannschaft warten.

„Wir haben drei Jahre lang hart dafür gearbeitet, wieder in die Bremen-Liga aufzusteigen. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die neue Saison. Gleichzeitig haben wir aber auch großen Respekt vor der Liga, weil wir wissen, dass uns dort ein anderes und höheres Niveau erwartet“, sagt Richter. Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit läuft bereits seit dem 30. Juni. Weil das letzte Landesliga-Spiel erst Mitte Juni stattfand, fiel die Sommerpause kürzer aus als gewohnt. Für Richter hat das durchaus Vorteile. „Die Jungs sind noch im Rhythmus“, erklärt der Trainer. Aktuell stehen mindestens vier Trainingseinheiten pro Woche auf dem Programm. Ein Höhepunkt der Vorbereitung wird die Teilnahme an der Sportwoche beim TuS Komet Arsten sein.

„Wir müssen zunächst kleine Brötchen backen“ Dass der TuS Schwachhausen den Aufstieg schaffte, führt Richter vor allem auf die kontinuierliche Entwicklung seiner Mannschaft zurück. Besonders stolz ist er auf die Defensivarbeit seines Teams. „Unsere größte Stärke war das mannschaftliche Verteidigen – unabhängig davon, ob wir hoch gepresst oder kompakt in der eigenen Hälfte verteidigt haben. Dass wir die wenigsten Gegentore der Liga kassiert haben, kommt nicht von ungefähr“, betont der Coach.