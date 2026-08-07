Teamcheck: So geht der MTV Rehren in die neue Saison Der Vizemeister aus der Bezirksliga Hannover 3 blickt optimistisch nach vorn von FD · Gestern, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: MTV Rehren

Mit einer erfolgreichen Spielzeit im Rücken startet der MTV Rehren in die neue Saison der Bezirksliga Hannover 3. Zwar verpasste der Verein in der vergangenen Saison den Aufstieg knapp, dennoch zieht Trainer Toni Pagano ein positives Fazit und blickt optimistisch auf die kommenden Monate.

„Sehr zufrieden! Die letzte Saison war ein großer Erfolg, auch wenn das i-Tüpfelchen leider gefehlt hat“, sagt Pagano rückblickend auf die abgelaufene Spielzeit. Trotz der verpassten Meisterschaft sieht der Trainer die Entwicklung seiner Mannschaft insgesamt positiv. Bereits am 2. Juli begann die Vorbereitung auf die neue Saison. Ein erstes Ausrufezeichen setzte der MTV beim Volksbank Masters in Lüdersfeld. „Das Highlight war das Volksbank Masters in Lüdersfeld, das wir als Team gewinnen konnten und dabei den Titel aus dem Vorjahr verteidigen konnten“, berichtet Pagano.

Den Erfolg führt der Trainer vor allem auf den geschlossenen Mannschaftsgeist zurück. Einzelne Akteure möchte er bewusst nicht hervorheben. „Jeder Einzelne ist wichtig, das Team steht über allem! Es gibt einige interessante Spieler, die noch Luft für Entwicklung haben“, betont der Coach. Auch für die neue Saison formuliert Pagano eine realistische Zielsetzung. Angesichts einer deutlich stärker besetzten Liga sieht er seine Mannschaft nicht in der Rolle des Topfavoriten. „Zielsetzung ist ein Platz im oberen Drittel! Die Staffel ist stark und hat viele gute Teams dazubekommen“, erklärt der Rehrener Trainer.