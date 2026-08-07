Teamcheck: So geht der MTV Rehren in die neue Saison

Mit einer erfolgreichen Spielzeit im Rücken startet der MTV Rehren in die neue Saison der Bezirksliga Hannover 3. Zwar verpasste der Verein in der vergangenen Saison den Aufstieg knapp, dennoch zieht Trainer Toni Pagano ein positives Fazit und blickt optimistisch auf die kommenden Monate.
„Sehr zufrieden! Die letzte Saison war ein großer Erfolg, auch wenn das i-Tüpfelchen leider gefehlt hat“, sagt Pagano rückblickend auf die abgelaufene Spielzeit. Trotz der verpassten Meisterschaft sieht der Trainer die Entwicklung seiner Mannschaft insgesamt positiv.
Bereits am 2. Juli begann die Vorbereitung auf die neue Saison. Ein erstes Ausrufezeichen setzte der MTV beim Volksbank Masters in Lüdersfeld. „Das Highlight war das Volksbank Masters in Lüdersfeld, das wir als Team gewinnen konnten und dabei den Titel aus dem Vorjahr verteidigen konnten“, berichtet Pagano.
Den Erfolg führt der Trainer vor allem auf den geschlossenen Mannschaftsgeist zurück. Einzelne Akteure möchte er bewusst nicht hervorheben. „Jeder Einzelne ist wichtig, das Team steht über allem! Es gibt einige interessante Spieler, die noch Luft für Entwicklung haben“, betont der Coach.
Auch für die neue Saison formuliert Pagano eine realistische Zielsetzung. Angesichts einer deutlich stärker besetzten Liga sieht er seine Mannschaft nicht in der Rolle des Topfavoriten. „Zielsetzung ist ein Platz im oberen Drittel! Die Staffel ist stark und hat viele gute Teams dazubekommen“, erklärt der Rehrener Trainer.
Als aussichtsreichste Kandidaten im Kampf um die Meisterschaft nennt Pagano den TSV Barsinghausen, den SV Ihme-Roloven, den VfL Bückeburg sowie Landesliga-Absteiger HSC BW Schwalbe Tündern.
Im personellen Bereich setzt der MTV Rehren vor allem auf junge Spieler. Neu zum Kader stoßen Marlo Jaenicke vom JFV Calenberger Land sowie Mathis und Michel Kuban vom JFV 2011 Nenndorf. Hinzu kommen mit Mika Bövers, Elias Fischer und Jan Savranski drei Talente aus der eigenen Jugend. Demgegenüber stehen die Abgänge von Waldemar Rosow, der eine Fußballpause einlegt, Marc Cewe, der sich Victoria Lauenau anschließt, sowie Maurice Bruns, der künftig für die Altherrenmannschaft aufläuft.
Über den eigenen Verein hinaus spricht Pagano auch ein Thema an, das ihm für den Amateurfußball besonders wichtig erscheint. Für den nächsten Kreis- oder Bezirkstag wünscht er sich eine konsequente Umsetzung der Kapitänsregel. „Nur noch der Kapitän spricht mit dem Schiri! Bitte Umsetzung, ohne wenn und aber!“, fordert der MTV-Trainer.
Mit einem eingespielten Kern, mehreren talentierten Neuzugängen und einer klaren Zielsetzung möchte der MTV Rehren auch in der neuen Spielzeit wieder eine gute Rolle in der Bezirksliga Hannover 3 spielen. Zwar sieht Pagano einige Konkurrenten im Vorteil, dennoch soll sich seine Mannschaft erneut im oberen Tabellendrittel etablieren.