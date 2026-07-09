Teamcheck: SG Findorff will den nächsten Schritt machen

Die erste Saison nach dem Aufstieg war für die SG Findorff eine lehrreiche. Nach einem schwierigen Start steigerte sich die Mannschaft im Laufe der Spielzeit deutlich und schaffte den Klassenerhalt frühzeitig. Für Trainer David Dischinger ist das die Grundlage, um nun mit einem anderen Selbstverständnis in die zweite Landesliga-Saison zu gehen.
„Nach dem Aufstieg hatten wir uns als Ziel gesetzt, in der Liga anzukommen und die Klasse zu halten“, blickt Dischinger zurück. Der Saisonstart verlief allerdings holprig. Nur eines der ersten zehn Spiele konnte Findorff gewinnen, zudem gingen bis zur Winterpause gleich sieben Partien mit nur einem Tor Unterschied verloren.
Nach der Pause drehte sich das Blatt. „Wir konnten endlich auch knappe Spiele gewinnen und das sicherte uns dann auch den frühzeitigen Klassenerhalt. Fußballerisch halten wir mit jedem Team mit, aber es gehört sicherlich mehr dazu als nur Fußball spielen in dieser Liga“, sagt der Trainer. Besonders zufrieden ist er mit einem historischen Erfolg: „Wir haben zum ersten Mal seit etlichen Jahren wieder ein Derby gegen den VfL 07 gewonnen und standen erstmals in der Tabelle vor ihnen.“
Für die kommende Saison erwartet Dischinger allerdings eine noch größere Herausforderung. „Mit Hastedt und Bremen United kommen zwei sehr ambitionierte Teams aus der Bezirksliga. Auch die restlichen Mannschaften versuchen sich zu verstärken. Da wir uns jetzt aber an die Liga gewöhnt haben, gehen wir selbstbewusst und mit Vorfreude in die neue Spielzeit.“
Die Vorbereitung beginnt am 13. Juli. Geplant sind vier Testspiele, ein Trainingslager wird es dagegen nicht geben. „Wir fahren in diesem Jahr die Devise, dass wir möglichst hungrig bleiben wollen“, erklärt Dischinger.
Einstelliger Tabellenplatz als Ziel
Vor allem die Entwicklung seiner Mannschaft stimmt den Trainer optimistisch. Seine Spieler hätten sich inzwischen deutlich besser an die körperliche Gangart in der Landesliga angepasst.
„Die Jungs haben sich mehr an die Körperlichkeit gewöhnt. Außerdem konnten wir auch mal knappe Spiele erfolgreich gestalten. Gerade zu Beginn der Rückrunde konnten wir immer häufiger den Fußball spielen, der uns schon in der Bezirksliga stark gemacht hat – mit viel Ballbesitz und der Bespielung torgefährlicher Räume“, sagt der Coach.
Nach dem Klassenerhalt soll nun der nächste Schritt folgen. „Wir wollen in diesem Jahr einen einstelligen Tabellenplatz erreichen, auch wenn die Liga stärker werden sollte als in der vergangenen Saison“, formuliert Dischinger die Zielsetzung.
Als größten Meisterschaftsfavoriten sieht er Bremen United. „Sie haben das Potenzial, direkt durchzumarschieren. Sie verfügen über eine griffige und erfahrene Mannschaft und werden sich im Sommer sicherlich noch weiter verstärken“, glaubt der Trainer. Ebenfalls weit oben erwartet er den 1. FC Burg, den Habenhauser FV und den TuS Komet Arsten.
Auch personell hat sich bei der SG Findorff einiges getan. Im Trainerteam musste Christoph Schlobohm aus privaten Gründen kürzertreten, da er Vater wird. Gemeinsam mit André Zachar bildet David Dischinger weiterhin das Trainerduo, unterstützt von Betreuer Alexander Stehmeier. Betreuer Ole Humpich hat den Verein verlassen.
Auf dem Platz wiegt vor allem der Abgang von Topscorer Niklas Zarsten, der zum FC Oberneuland gewechselt ist. Außerdem verabschiedete sich Innenverteidiger Maik Werner.
Neu im Kader sind Stürmer Tom Hinrichs vom SV Scharrel, Innenverteidiger Torben Klaas vom FC Rastede sowie Außenspieler Mohamed Diallo von KSV Vatan Sport. Darüber hinaus werden zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft sowie ein A-Jugendlicher in der Vorbereitung die Chance erhalten, sich für den Landesliga-Kader zu empfehlen.