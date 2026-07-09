Teamcheck: SG Findorff will den nächsten Schritt machen Nach einer erfolgreichen Premierensaison in der Landesliga will die SG Findorff den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Trainer David Dischinger spricht über die Lehren aus dem ersten Jahr, ehrgeizige Ziele und den Verlust des Topscorers. von Sören Mundt · Heute, 14:36 Uhr · 0 Leser

– Foto: SG Findorff

Die erste Saison nach dem Aufstieg war für die SG Findorff eine lehrreiche. Nach einem schwierigen Start steigerte sich die Mannschaft im Laufe der Spielzeit deutlich und schaffte den Klassenerhalt frühzeitig. Für Trainer David Dischinger ist das die Grundlage, um nun mit einem anderen Selbstverständnis in die zweite Landesliga-Saison zu gehen.

„Nach dem Aufstieg hatten wir uns als Ziel gesetzt, in der Liga anzukommen und die Klasse zu halten“, blickt Dischinger zurück. Der Saisonstart verlief allerdings holprig. Nur eines der ersten zehn Spiele konnte Findorff gewinnen, zudem gingen bis zur Winterpause gleich sieben Partien mit nur einem Tor Unterschied verloren. Nach der Pause drehte sich das Blatt. „Wir konnten endlich auch knappe Spiele gewinnen und das sicherte uns dann auch den frühzeitigen Klassenerhalt. Fußballerisch halten wir mit jedem Team mit, aber es gehört sicherlich mehr dazu als nur Fußball spielen in dieser Liga“, sagt der Trainer. Besonders zufrieden ist er mit einem historischen Erfolg: „Wir haben zum ersten Mal seit etlichen Jahren wieder ein Derby gegen den VfL 07 gewonnen und standen erstmals in der Tabelle vor ihnen.“

Für die kommende Saison erwartet Dischinger allerdings eine noch größere Herausforderung. „Mit Hastedt und Bremen United kommen zwei sehr ambitionierte Teams aus der Bezirksliga. Auch die restlichen Mannschaften versuchen sich zu verstärken. Da wir uns jetzt aber an die Liga gewöhnt haben, gehen wir selbstbewusst und mit Vorfreude in die neue Spielzeit.“ Die Vorbereitung beginnt am 13. Juli. Geplant sind vier Testspiele, ein Trainingslager wird es dagegen nicht geben. „Wir fahren in diesem Jahr die Devise, dass wir möglichst hungrig bleiben wollen“, erklärt Dischinger.