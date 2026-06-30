Teamcheck MTV Hondelage: „Am Ende zählt nur das komplette Team“

– Foto: Friedhelm Brauner

Trainer Rafael Schindzielorz zieht eine positive Saisonbilanz, kündigt einen Fitness-Schwerpunkt in der Vorbereitung an und formuliert erneut das Ziel, sich im oberen Tabellendrittel der Bezirksliga Braunschweig zu etablieren.

Mit Rang fünf hat der MTV Hondelage die eigenen Erwartungen erfüllt. Bereits vor der Saison hatte der Verein das Ziel ausgegeben, sich zwischen Platz drei und fünf zu platzieren – dieses Vorhaben wurde umgesetzt.

Nach Platz fünf in der abgelaufenen Spielzeit richtet der MTV Hondelage den Blick bereits auf die kommende Saison. Trainer Rafael Schindzielorz sieht sein Team trotz einiger schmerzhafter Abgänge auf dem richtigen Weg. Im Mittelpunkt der Vorbereitung steht vor allem die körperliche Entwicklung der Mannschaft.

Am 6. Juli startet Hondelage in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Anders als in den vergangenen Jahren liegt der Fokus dabei weniger auf taktischen Inhalten als auf der körperlichen Verfassung.

„Wir haben uns vor der Saison unser Ziel zwischen Platz 3 und 5 gesetzt. Den fünften Platz haben wir erreicht. Damit bin ich sehr zufrieden“, sagt Trainer Rafael Schindzielorz. Dennoch bleibt ein kleiner Wermutstropfen: „Auch wenn wir unnötige Spiele gerade zum Ende der Saison verloren haben. Da war einfach die Luft raus.“

„Wir werden diese Vorbereitung sehr viel im Ausdauerbereich beziehungsweise im kompletten Fitnessbereich arbeiten. Wir haben letzte Saison einfach gemerkt, dass wir nicht fit genug sind. Das ist der größte Schwerpunkt in der Vorbereitung“, erklärt Schindzielorz.

Die Erkenntnisse aus der vergangenen Saison sollen damit unmittelbar in die Trainingsarbeit einfließen.

Teamgedanke steht über allem

Besondere Einzelspieler möchte der Trainer bewusst nicht herausheben. Für ihn steht der Mannschaftsgedanke im Vordergrund.

„Einzelne Spieler werde ich nicht loben. Es geht alles nur über die Mannschaft. Jeder Trainer hat seine Leute, auf die er sich verlassen kann. Am Ende zählt kein einzelner Spieler, sondern das komplette Team.“

Eine Ausnahme macht Schindzielorz dennoch, wenn es um die Entwicklung eines ehemaligen Nachwuchsspielers geht. „Mit Linas Helmdach habe ich einen Spieler gehabt, den ich vor drei Jahren aus der A-Jugend hochgezogen habe. Er hat sich enorm entwickelt und geht jetzt seinen nächsten Schritt in der Landesliga.“

Auch für die kommende Saison bleibt Hondelage seiner Linie treu. Der Verein will erneut in der Spitzengruppe hinter den Aufstiegsanwärtern mitmischen. „Unsere Zielsetzung wird genau die gleiche bleiben wie die letzten Jahre. Wir wollen im oberen Mittelfeld um Platz drei bis fünf wieder mitspielen.“

Als größte Konkurrenten sieht Schindzielorz den TSV Wendezelle, den TSV Germania Lamme und Vahdet Braunschweig.

„Meine Favoriten sind ganz klar Wendezelle und Lamme. Auch Vahdet nicht zu vergessen. Das sind Mannschaften, die finanziell auch was zu bieten haben. Da kommen wir mit einem kleinen, außerhalb gelegenen Dorf wie Hondelage nicht gegen an. Junge Spieler wechseln lieber dort hin als zu uns.“

Personell muss der MTV Hondelage einige schmerzhafte Abgänge verkraften. Mit Nico Coureng (Alte Herren), Philipp Heidenreich (Fußballpause), Linas Helmdach (Freie Turner) und Torjäger Michel Broders verlassen gleich vier etablierte Spieler den Verein.

Demgegenüber stehen vier Neuzugänge. Aus der zweiten Mannschaft rücken Janik Rügge und Elion Kabashi auf. Zudem verstärken Leo Giamouridis vom SSV Waggum sowie Phillip Schmidt aus Leipzig den Bezirksligisten.

Kritik am Auf- und Abstiegsmodus

Über den eigenen Verein hinaus sieht Schindzielorz auch auf Verbandsebene Handlungsbedarf. Vor allem die Regelungen zu Auf- und Abstieg müssten nach seiner Auffassung klarer gestaltet werden.

„Ganz klar die Auf- und Absteiger. Da muss einfach vor der Saison eine klare Linie gefahren werden, welche Plätze auf- und absteigen. Unabhängig von den Absteigern aus anderen Ligen. Es kann doch nicht sein, dass Mannschaften aus der Bezirksliga von Teams aus der 3. Liga beziehungsweise der Regionalliga abhängig sind. Das war diese Saison ein großes Durcheinander.“

Mit dieser Forderung spricht der Hondelager Trainer ein Thema an, das viele Vereine im Amateurfußball beschäftigt. Während die sportlichen Ziele für die kommende Saison bereits definiert sind, wünscht sich Schindzielorz abseits des Platzes vor allem mehr Planungssicherheit für alle Beteiligten.