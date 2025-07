Teamcheck MTV Frellstedt: Angriff auf die Spitze?

Der MTV Frellstedt blickt optimistisch in die neue Kreisliga-Saison. Nach einer starken Vorsaison mit Platz 5 und 48 Punkten aus 26 Spielen hat sich die Mannschaft um Trainer Jesper Maitre weiterentwickelt – und die Ziele sind ambitioniert.

„Wir sind sehr zufrieden“, betont Maitre im Gespräch. Mit Platz 5 im Endklassement lieferte Frellstedt eine konstante Spielzeit ab. 48 Zähler unterstreichen, dass der MTV zur erweiterten Spitzengruppe gehört. Saisonbeginn war bereits am 28. Juni, Höhepunkt der Vorbereitung: der Supercup, der als echter Stimmungstest diente.

Entwicklung und Teamgeist

Wenn es um Fortschritte geht, hebt Maitre nicht einzelne Spieler hervor, sondern die gesamte Mannschaft:

„Das ganze Team hat sich super entwickelt.“

Ein Statement, das zeigt, dass Frellstedt als geschlossene Einheit auftritt – eine Qualität, die in einer engen Liga Gold wert ist.

Die Zielsetzung: Angriff auf die Top 3

In Frellstedt ist Bescheidenheit nicht das Motto. „Top 3 und das Finale im Pokal“ – so lautet die klare Ansage des Coaches. Nach Platz 5 im Vorjahr will man nun den nächsten Schritt machen. Ob das gelingt, wird nicht zuletzt davon abhängen, wie stabil der MTV gegen die großen Namen der Liga auftritt.

Die Favoriten im Titelrennen

Für Maitre ist die Favoritenrolle eindeutig vergeben:

„FSV Schöningen II – viele starke Spieler sind zurückgekommen oder dorthin gewechselt.“

Die Reserve des FSV gilt als das Maß der Dinge, aber auch andere Teams lauern – was der MTV umso mehr motivieren dürfte, zum Überraschungsteam zu avancieren.

Fazit

Der MTV Frellstedt startet mit breiter Brust in die Kreisliga-Saison. Eine geschlossene Mannschaft, klare Ambitionen und ein Trainer, der die Latte bewusst hochlegt: Alles ist angerichtet für einen spannenden MTV-Auftritt 2025/26. Ob der Sprung in die Top 3 gelingt? Der Supercup war erst der Anfang.