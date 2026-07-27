Teamcheck: Die Ausgangslage vor dem Krone-Pokal - Teil 2

– Foto: Verein

Abgänge:

Marco Kreidl (SV Bingen/Hitzkofen)

Beim B-Ligisten gab es im Sommer einige Veränderungen. Der FC Laiz hat die Spielgemeinschaft mit der zweiten Mannschaft verlassen und sich dem FC 99 angeschlossen. Die Spieler, die bisher für Laiz in der SGM aufgelaufen sind, sind allesamt bei der SGM Schmeien geblieben. Eine weitere Veränderung gab es auf der Trainerbank: Sascha Jany und Bernhard Höfler übergaben das Kommando an Alexander Hoch und Mike Senft. Mit Hoch ist der verlorene Sohn zurückgekehrt und soll die Mannschaft nun als Spielertrainer führen. Zum Vorbereitungsstart durfte das neue Trainergespann durchschnittlich 25 Spieler in den einzelnen Einheiten begrüßen. Unter anderem stoßen Heiko Türk (TSV Neufra), Jonas Binder (FC Pfeffingen) und Sven Beck (SG Scheer) zur Mannschaft hinzu. Zudem ergänzen sieben A-Jugendspieler den Kader und verjüngen die Altersstruktur. Beim Krone-Pokal und in der weiteren Vorbereitung möchten Hoch und Senft das Kennenlernen der Mannschaft weiter vorantreiben. Unter Wettbewerbsbedingungen möchte das Trainerduo erste Erkenntnisse sammeln, um das Team optimal auf die neue Saison vorzubereiten. In der Gruppenphase trifft die SGM auf den A-Ligisten SG Heinstetten und den Bezirksligisten FC Krauchenwies. Gegen beide Gegner geht die Mannschaft als Außenseiter ins Rennen.







SG Heinstetten: Finalfluch beenden

SG Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim

Gruppe: Herbert Kaut GmbH

Bezirk: Schwarzwald-Zollern

Liga: Kreisliga A

Zugänge:

Mario Löckel (SV Bärenthal)

Abgänge:

Dietmar Sieber, Marc Raitze, Tim Maier, Christopher Hajdu, Lucas Hajdu (Karriereende)

Frank Dilger geht bei der SGM in seine fünfte Spielzeit. Nachdem die Spielgemeinschaft in der vergangenen Saison der Kreisliga A nach der Hinrunde noch auf Platz zwei lag, konnte sie das Tempo im Aufstiegsrennen nicht bis zum Schluss mitgehen und beendete die Saison auf Rang fünf. Auch in der neuen Saison peilt Dilger erneut eine Platzierung unter den Top fünf an. Als Titelfavoriten sieht er den TSV Benzingen und den TSV Laufen. Gleichzeitig erwartet er eine intensive und lange Spielzeit in einer außergewöhnlich stark besetzten Kreisliga A. Mit Mario Löckel kehrt zudem ein Spieler vom SV Bärenthal zurück, der den Verein bestens kennt. Darüber hinaus sieht Dilger eine kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Mannschaft, in der es der SGM in den vergangenen Jahren gelungen ist, zahlreiche junge Spieler erfolgreich zu integrieren. Nun soll die SGM die Früchte dieser kontinuierlichen Arbeit ernten. Beim Krone-Pokal zählt die Spielgemeinschaft mittlerweile zum festen Teilnehmerfeld. In diesem Jahr möchte Dilger mit seinem Team den Favoriten ein Schnippchen schlagen und mit etwas Spielglück das Endspiel erreichen. Nach drei Finalniederlagen (2019, 2022 und 2023) wartet die SGM in Unterschmeien weiterhin auf ihren ersten Titelgewinn.

TSV Harthausen/Scher: Neustart nach dem Abstieg

TSV Harthausen/Scher

Gruppe: Schütz & Musch GmbH

Bezirk: Schwarzwald-Zollern

Liga: Bezirksliga

Zugänge:

Ege Günes, Philipp Eschment (TSG Balingen, Marcel Kosic, Dominik Kosic (Rot-Weiß Ebingen), Luis Businger (SC Pfullendorf), Steven Steinmaier, Baki Sahin, Luca Locher, Silas Gabriel (eigene Jugend)

Abgänge:

Ben Schaberger (TSV Straßberg), Marius Geng, Liam Allseits (SG Bronnen)

Der TSV Harthausen/Scher musste nach drei Jahren in der Landesliga in der vergangenen Saison den Gang zurück in die Bezirksliga antreten. Für Trainer Stefan Bach und den Verein geht damit jedoch keine Welt unter. Vielmehr ist er überzeugt, dass Mannschaft und Verein nun noch enger zusammenrücken werden, um in der Bezirksliga eine gute Rolle zu spielen. Mit Matthias Endriss und Leonard Gauggel treten zwei absolute Leistungsträger kürzer. Für Bach lassen sich beide nur im Kollektiv ersetzen. Dafür stoßen mit Dominik und Marcel Kosic zwei Spieler mit Verbands- und Landesligaerfahrung vom FV Rot-Weiß Ebingen zum Kader. Sie sollen nicht nur sportlich Akzente setzen, sondern auch die jungen Spieler anführen und den eingeleiteten Umbruch begleiten. In der Vorbereitung legt Bach einen besonderen Fokus auf die taktische Ausrichtung. Während seine Mannschaft in der Landesliga häufig vor allem defensiv gefordert war, wird sie als Absteiger in der Bezirksliga häufiger selbst das Spiel gestalten müssen. Nach einem Jahr Pause gehört der TSV Harthausen/Scher zum sechsten Mal zum Teilnehmerfeld des Krone-Pokals. Mit drei Turniersiegen (2019, 2021 und 2024) ist der TSV zudem Rekordtitelträger. In der Gruppe mit der SG FC 99/FC Laiz und der SG Heuberg ist für Bach der Einzug ins Halbfinale das Mindestziel. Ab der K.-o.-Phase, so der Trainer, könne ein Vorbereitungsturnier durchaus zusätzlichen Ehrgeiz wecken.