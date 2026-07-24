Teamcheck: Die Ausgangslage vor dem Krone-Pokal - Teil 1

Die SG Heuberg startet nach ihrer Meistersaison als Aufsteiger in der Bezirksliga, die SG FC 99/FC Laiz schlägt als neu gegründete Spielgemeinschaft ein neues Kapitel auf und der FC Krauchenwies befindet sich im personellen Umbruch. Wir haben die drei Teams vor dem Krone Pokal unter die Lupe genommen. SG Heuberg: Nach der Traumsaison

Abgänge:

Adrian Schütz (SG Bronnen), Dominik Straub, Noah Hemmes, Louis Mogg, Matty Wetterer (eigene Jugend)

Die SG Heuberg hat eine Saison der Superlative gespielt. Mit den Turniersiegen beim Heuberg-Bära-Pokal und Krone-Pokal sowie der Meisterschaft in der Kreisliga A und der damit verbundenen direkten Rückkehr in die Bezirksliga nach nur einem Jahr durfte die SGM gleich drei Titel feiern. Zudem erzielte sie in 26 Kreisliga-A-Partien beeindruckende 99 Tore und hatte am Saisonende acht Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten TSV Benzingen. Trainer Marc Miller freut sich über die Rückkehr in die Bezirksliga, warnt jedoch zugleich davor, dass sich seine Mannschaft schnell an die neuen Gegebenheiten und das höhere sportliche Niveau gewöhnen müsse.

Mit dem FC Straßberg, dem TSV Nusplingen, der TSV Harthausen/Scher und dem FC Albstadt warten zudem einige attraktive Lokalderbys. Das klare Saisonziel lautet für den Aufsteiger dennoch der Klassenerhalt. In der Sommerpause beendeten Sessler, Bosch und Gabler ihre Karriere und machen Platz für vier Spieler aus der A-Jugend. Dadurch wird der Kader weiter verjüngt, gleichzeitig gilt es für Miller, die Erfahrung der ausgeschiedenen Akteure aufzufangen. Zum Krone-Pokal reist die SG Heuberg erstmals als Bezirksligist an. Zum Auftakt wartet am Mittwoch das Derby gegen die SGM Harthausen/Scher, ehe einen Tag später gegen den A-Ligisten SG FC 99/FC Laiz der Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht werden soll. Miller erwartet ein sehr ausgeglichenes Teilnehmerfeld und sieht keinen klaren Favoriten.







SG FC 99/FC Laiz: Erstes Kapitel der SGM

SG FC 99/FC Laiz

Gruppe: Schütz & Musch GmbH

Bezirk: Oberschwaben

Liga: Kreisliga A

Trainer: Faruk Gül und Christian Lauria

Zugänge:

Julian Haberer (FC Krauchenwies), Soufiane Bouidir (FC Mengen), Nevio Fiat, Francesco Solamo, Moritz Lauer (eigene Jugend)

Abgänge:

Daniel Lauria (TSV Aach-Linz), Maximilian Gülden (FC 07 Albstadt II), Souleymane Sidibe, Leonhard Fritz, Rufus Tikkala, Ignacy Lenik, Ferhat Türk (SGM Schmeien)

Die neu gegründete Spielgemeinschaft des FC 99 und des FC Laiz wird in ihrer Premierensaison von Faruk Gül und Christian Lauria trainiert. Neben der ersten Mannschaft in der Kreisliga A wurden zudem eine zweite Mannschaft in der Kreisliga B sowie eine Reservemannschaft für die Kreisliga B Reserve gemeldet. Mit Julian Haberer (FC Krauchenwies) und Soufiane Bouidir (FC Mengen) stoßen zwei externe Neuzugänge zum Kader, die die Qualität der Mannschaft weiter erhöhen sollen. Demgegenüber stehen die Abgänge von Maximilian Gülden (FC 07 Albstadt) und Daniel Lauria (TSV Aach-Linz). Insbesondere den Verlust von Lauria wird die neu formierte Spielgemeinschaft nach Einschätzung der Verantwortlichen nicht eins zu eins kompensieren können.

Als vorrangiges Ziel für die kommende Saison nennt Christian Lauria die Entwicklung und das Zusammenwachsen der neu zusammengestellten Mannschaft. Das Potenzial für eine Platzierung im vorderen Tabellendrittel sei zwar vorhanden, als Titelkandidaten in der Kreisliga A sieht Lauria jedoch vor allem die Bezirksliga-Absteiger Bad Saulgau und Blönried/Ebersbach. Beim Krone-Pokal erhält das Trainerduo erstmals die Möglichkeit, die neue Mannschaft unter Wettkampfbedingungen zu testen. Mit der SG Heuberg und dem TSV Harthausen/Scher wurden der neuen Spielgemeinschaft allerdings gleich zwei Bezirksligisten zugelost, die als Favoriten gelten. Gelingt der neu formierten Spielgemeinschaft dennoch die Überraschung und der Einzug ins Halbfinale?

FC Krauchenwies: Zwischen Umbruch und Anspruch

FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen

Gruppe: Herbert Kaut GmbH

Bezirk: Oberschwaben

Liga: Bezirksliga

Trainer: Jörg Schreyeck

Zugänge:

Jonas Kapeller (TSV Sigmaringendorf), Leon Fischer (FC Mengen), Noah Kremer (FC Ostrach), Niklas Kapeller, Lewin Klink, Louis Klink, Marvin Fischer (eigene Jugend)

Abgänge:

Alexander Hoch (SGM Schmeien), Julian Haberer (SG FC 99/FC Laiz), Jona Haußer (TSV Straßberg

Vereinsvorstand Marcel Gauggel blickt auf eine Saison mit ständigem Auf und Ab in einer anspruchsvollen Bezirksliga zurück. Nach 34 Spieltagen stand mit Platz neun jedoch ein zufriedenstellendes Ergebnis zu Buche. Trainer Jörg Schreyeck steht in seiner siebten Saison beim FCK vor der Aufgabe, die schmerzhaften Abgänge von Alexander Hoch (SGM Schmeien), Julian Haberer (SG FC 99/FC Laiz) und Jona Hauser (TSV Straßberg) zu kompensieren. Gleichzeitig gilt es, vier eigene A-Jugendspieler sowie drei externe Neuzugänge in die Mannschaft zu integrieren. Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zeigt sich Schreyeck zufrieden. Ihm ist jedoch bewusst, dass die neuen Spieler noch Zeit benötigen, um sich optimal in das Mannschaftsgefüge einzufinden.

Für die Bezirksligasaison peilt der Trainer mit seinem Team einen Platz im gesicherten Mittelfeld an. Als klaren Titelfavoriten sieht er den SV Sigmaringen. Darüber hinaus erwartet Schreyeck eine interessante und intensive Spielzeit mit vielen starken Mannschaften. Auch das Teilnehmerfeld des Krone-Pokals schätzt der FCK-Trainer als äußerst stark ein und blickt dem Turnier mit Vorfreude entgegen. In der Herbert-Kaut-Gruppe trifft der FCK am Mittwoch auf den Gastgeber, ehe am Donnerstag das Duell mit der SG Heinstetten folgt. Als Bezirksligist ist das Ziel klar formuliert: der Einzug ins Halbfinale.