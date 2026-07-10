Teamcheck: Blumenthaler SV greift erneut an

– Foto: Andreas Harneit

Der Blumenthaler SV geht als amtierender Meister in die Saison 2026/27. Auch wenn der Aufstieg am Ende knapp verpasst wurde, ist die Enttäuschung inzwischen verarbeitet. Für den neuen Cheftrainer Denis Spitzer überwiegt die Vorfreude auf die kommende Spielzeit.

Gleichzeitig weiß der neue Coach, dass die Aufgabe in dieser Saison nicht leichter wird. „Wir wissen, dass es noch schwieriger wird, die vergangene Saison zu bestätigen. Wir stehen bei allen Teams voll im Fokus und ich kann mir vorstellen, dass jeder noch einmal einen extra Schub Motivation hat, den Meister zu schlagen.“

„Als amtierender Meister werden wir mit großer Vorfreude in die Saison starten. Auch wenn der verpasste Aufstieg noch wehtut, ist die Motivation wieder da, eine ähnlich gute Rolle zu spielen“, sagt Spitzer.

Besonders gespannt blickt Spitzer auf die Entwicklung seiner jungen Mannschaft. Der Kader wurde im Sommer noch einmal verjüngt, wodurch einige Spieler schon früh Verantwortung übernehmen müssen.

Die Vorbereitung läuft seit dem 26. Juni. Zum Auftakt wartet am 11. Juli direkt ein anspruchsvoller Test gegen die U23 von Holstein Kiel. Anfang August folgt mit dem Spiel gegen den SV Bornreihe die letzte große Standortbestimmung, ehe die Pflichtspiele beginnen. Außerdem nimmt der Blumenthaler SV erneut an der Sportwoche in Löhnhorst teil.

„Dadurch, dass die Mannschaft so jung ist, wurden einige Spieler bereits in Führungspositionen gedrängt, die sie super angenommen haben. Diese Entwicklung werden wir natürlich weiter forcieren. Dadurch, dass sie mit mir auch einen neuen Trainer haben, wird der Fokus zunächst darauf liegen, meinen Fußball zu verstehen und zu verinnerlichen“, erklärt der Coach.

SV Hemelingen für Spitzer der Topfavorit

Sportlich bleibt der Anspruch beim Meister hoch. „Natürlich wollen wir an die Ergebnisse der letzten Saison anknüpfen und wieder um die Meisterschaft mitspielen“, macht Spitzer deutlich.

Die Favoritenrolle schiebt er allerdings einem Konkurrenten zu. „Als Favoriten würde ich uns allerdings nicht sehen. Diese Rolle würde ich schon der SV Hemelingen zuschieben. Sie haben einfach andere finanzielle Mittel als wir. Dadurch verfügen sie über viel Qualität und Erfahrung in der Mannschaft“, sagt der Trainer.

Auch personell hat sich beim Blumenthaler SV einiges verändert. Mit Denis Spitzer steht ein neuer Cheftrainer an der Seitenlinie. Unterstützt wird er künftig von den Co-Trainern Hannes Günther und Janik Brinkmann. Zum Trainerteam gehören außerdem Torwarttrainer Jean-Pascal Meißner sowie Athletiktrainer Florian Schwingel.

Auf dem Platz muss der Meister mehrere schmerzhafte Abgänge verkraften. Mit Hugo Weber (FC St. Pauli II) und Alito Kellner (Arminia Bielefeld II) verlassen zwei Stammspieler den Verein. Hinzu kommen die erfahrenen Bastian Kurkiewicz, Dennis Nukic und Dennis Jordan, die ebenfalls nicht mehr zum Kader gehören.

Den eingeschlagenen Weg mit jungen Spielern setzt der Verein konsequent fort. Aus der eigenen U19 rücken Máximo Damaschke, Tyrese Voss, Noah Harms, Lukas Buchmöller, Leonard Jacob, Kian Badrei und Melvin Möller in den Bremen-Liga-Kader auf.

Als externe Neuzugänge verpflichtete der Blumenthaler SV Fatih Sakinc vom FC Verden 04, Emilio Moussalli vom Heeslinger SC sowie Jesco Köhler vom SV Bornreihe. Damit setzt der Meister weiterhin auf eine Mischung aus talentierten Eigengewächsen und gezielten Verstärkungen von außen.