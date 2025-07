Teambildung und Torfestival bei Viktoria Goch

Viktoria Goch hat drei Wochen vor dem ersten Meisterschaftsspiel zwei Tage lang hart für das Comeback in der Landesliga gearbeitet. Die Mannschaft von Coach Kevin Wolze hat am Wochenende ein Trainingslager im Hubert-Houben-Stadion absolviert, bei dem zwei Testspiele zum anspruchsvollen Programm gehörten und etwas improvisiert werden musste.

Der Landesliga-Neuling behielt am Samstag vor eigenem Publikum zunächst gegen den Bezirksligisten SV Rindern mit 4:1 (2:1) die Oberhand. Levon Kürkciyan (16.,37.), Florian Ortstadt (47.) und Ahmed Miri (82.) trafen für die Viktoria. Mika Winkler (20.) glich zwischenzeitlich für den SV Rindern aus, der wie der Gegner eine Trainingseinheit vom Vormittag in den Beinen hatte. „Wir wollten gut gegen den Ball arbeiten und offensiv einige Nadelstiche setzen. Das ist uns gelungen“, sagte Sebastian Roeskens, Coach des SV Rindern.

Zum Abschluss des Trainingslagers wollte die Viktoria am Sonntag eigentlich ein weiteres Spiel im Hubert-Houben-Stadion bestreiten. Doch der ursprünglich vorgesehene Gegner SV Sevelen musste kurzfristig absagen, weil das Personal knapp war. Der Gocher Co-Trainer Florian Voß schaffte es, schnell Ersatz zu finden. Der Landesligist trat beim GSV Moers II an, wo es zum Abschluss des Wochenendes ein Torfestival gab. Er siegte beim A-Liga-Aufsteiger mit 16:0 (6:0). Jacob Falkhofen (2., 82., 87.), Elias Koenen (7.), Niklas Zaß (11.), Levon Kürkciyan (16., 28.), Andrija Kurandic (18., 90.), Luca Palla (59., 78.), Luca Plum (69., 72., 86.), Florian Ortstadt (71.) und Alexander Möller (79.) waren die Torschützen.

Keine weiteren Ergänzungen

Kevin Wolze zog nach dem Wochenende zufrieden Bilanz. „Die Leistungen in den Spielen stimmten, auch wenn die Jungs ein wenig müde waren, weil sie zuvor ja morgens trainiert hatten“, sagte der Coach. Neben Training und Testspielen stand auch Teambuilding auf dem Programm. Die Mannschaft übernachtete von Samstag auf Sonntag geschlossen im Hubert-Houben-Stadion. „Wir wollten als Team enger zusammenrücken. Das ist auch gelungen“, so Wolze.

Der Trainer scheint dabei das Personal, mit dem sich der Neuling in der kommenden Saison in der Landesliga etablieren will, beieinander zu haben. Die Viktoria hatte bekanntlich zunächst versucht, noch eine weitere Verstärkung für die Abwehr zu finden. Doch jetzt scheint es keine weiteren Neuzugänge zu geben.

„Wenn nichts Außergewöhnliches mehrpassiert, dann steht unser Kader“, sagte Wolze. Der ehemalige Profi sieht in Sachen Personal auch keinen Handlungsbedarf. „Wir sind sehr zufrieden mit den Spielern, die wir haben. Die Jungs ziehen hervorragend mit“, so Wolze.