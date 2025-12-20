Team von Fero Smajc beendet Vorrunde mit Heimsieg

Das Team von Fero Smajc hat mit der U15 von Wormatia Worms das letzte Vorrundenspiel der Regionalliga erfolgreich bestritten. Im Heimspiel gegen die U15 des FC Speyer zeigte die Mannschaft eine überzeugende Leistung und verdiente sich den Sieg durch eine reife Spielanlage.
Von Beginn an kontrollierte Wormatia das Spielgeschehen. Die Mannschaft trat konzentriert auf, stand defensiv stabil und ließ über 70 Minuten nur wenig zu. Gleichzeitig erspielte sich das Team von Fero Smajc immer wieder gute Aktionen nach vorne und hatte den Gegner über weite Strecken im Griff.
Auch im weiteren Verlauf blieb Worms spielbestimmend und zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung. Der kontrollierte Auftritt und die klare Struktur im Spiel waren ausschlaggebend für den Erfolg im letzten Heimspiel des Jahres.
Mit nun 26 Punkten verabschiedet sich die U15 von Wormatia Worms in die Winterpause und kann zufrieden auf eine starke Vorrunde zurückblicken.