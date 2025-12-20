Team von Fero Smajc beendet Vorrunde mit Heimsieg

Das Team von Fero Smajc hat mit der U15 von Wormatia Worms das letzte Vorrundenspiel der Regionalliga erfolgreich bestritten. Im Heimspiel gegen die U15 des FC Speyer zeigte die Mannschaft eine überzeugende Leistung und verdiente sich den Sieg durch eine reife Spielanlage.

Von Beginn an kontrollierte Wormatia das Spielgeschehen. Die Mannschaft trat konzentriert auf, stand defensiv stabil und ließ über 70 Minuten nur wenig zu. Gleichzeitig erspielte sich das Team von Fero Smajc immer wieder gute Aktionen nach vorne und hatte den Gegner über weite Strecken im Griff.