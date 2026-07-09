„Team Verantwortung“ kandidiert für den Vorstand des MSV Duisburg

Bereits im Juni hatten wir mit Sebastian Paradis über den ersten Kandidaten für den Vorstandsvorsitz für den MSV Duisburg berichtet (hier mehr dazu). Jetzt hat sich mit dem „Team Verantwortung“ eine zweite Gruppe gemeldet, die nun um den Vorsitz bei den Zebras buhlt. Dirk Broska, Dirk Recke, Ralf Raddue, Veronika Henschel-Grontzki und Thorsten Immel treten gemeinsam an. Wir stellen euch zusammenfassend das Bewerbungsprogramm des Quintetts vor, mit dem sie am 16. Juli 2026 auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung in den Vorstand gewählt werden wollen.
Drei Wörter sind es, die bei der Bewerbung des „Team Verantwortung“ im Vordergrund stehen: Fortschritt, Transparenz und Zusammenhalt. Und dafür stehen die Grundsätze der Gruppe:
Fortschritt Wir wollen Strukturen weiterentwickeln, Nachwuchs, Frauen und Amateure fördern und den MSV als Gesamtverein zukunftsfähig aufstellen.
Transparenz Finanzen, Gremienarbeit und die Rolle des e.V. als Gesellschafter der KGaA sollen eindeutig kommuniziert werden.
Zusammenhalt MSVereint heißt für uns: Mitglieder, Fans, Ehrenamt, Tradition und alle Abteilungen des Vereins miteinander verbinden.
Dirk Broska ist Steuerberater und bringt bereits Erfahrungen vom MSV aus Lizenzierung, Aufsichtsrat, Stadiongesellschaft, KGaA-GEschäftsführung und Verwaltungsrat mit – also ein bekanntes Gesicht an der Wedau. Dirk Recke hat als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens gearbeitet und will seine Qualitäten vor allem bei Organisationsstrukturen und der konstruktiven Gremienarbeit einbringen. Ralf Raddue ist Steuerberater und will in den Verein wirtschaftliche Stabilität in Verbindung mit Transparenz bringen. Die einzige Frau in diesem Quintett heißt Veronika Henschel-Grontzki. Sie setzt sich als Fan des Vereins dafür ein, Tradition zu bewahren und neue Mitglieder zu gewinnen. Der Fünfte im Bunde ist Thorsten Immel. Immel war selbst viele Jahre im NLZ der Zebras tätig und konzentriert sich entsprechend auf die Förderung des Nachwuchses.
Am Donnerstag, den 16. Juli 2026 will das „Team Verantwortung“ in den Vorstandsvorsitz gewählt werden. Gegenkandidat ist das „Team Paradis“.
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