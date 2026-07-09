„Team Verantwortung“ kandidiert für den Vorstand des MSV Duisburg Mit dem „Team Vernunft“ gibt es nun einen Gegenkandidaten zu Sebastian Paradis für den Vorstand des MSV Duisburg. von Linus Bien · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Veronika Henschel-Grontzki, Ralf Raddue, Dirk Broska, Thomas Immel und Dirk Recke (v.l.n.r) kandidieren als Team Verantwortung für den MSV-Vorsitz – Foto: Team Verantwortung

Bereits im Juni hatten wir mit Sebastian Paradis über den ersten Kandidaten für den Vorstandsvorsitz für den MSV Duisburg berichtet (hier mehr dazu). Jetzt hat sich mit dem „Team Verantwortung“ eine zweite Gruppe gemeldet, die nun um den Vorsitz bei den Zebras buhlt. Dirk Broska, Dirk Recke, Ralf Raddue, Veronika Henschel-Grontzki und Thorsten Immel treten gemeinsam an. Wir stellen euch zusammenfassend das Bewerbungsprogramm des Quintetts vor, mit dem sie am 16. Juli 2026 auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung in den Vorstand gewählt werden wollen.

Die grundsätzlichen Versprechen des Teams Drei Wörter sind es, die bei der Bewerbung des „Team Verantwortung“ im Vordergrund stehen: Fortschritt, Transparenz und Zusammenhalt. Und dafür stehen die Grundsätze der Gruppe: Fortschritt Wir wollen Strukturen weiterentwickeln, Nachwuchs, Frauen und Amateure fördern und den MSV als Gesamtverein zukunftsfähig aufstellen.

Transparenz Finanzen, Gremienarbeit und die Rolle des e.V. als Gesellschafter der KGaA sollen eindeutig kommuniziert werden.

Zusammenhalt MSVereint heißt für uns: Mitglieder, Fans, Ehrenamt, Tradition und alle Abteilungen des Vereins miteinander verbinden.

Dafür stehen die Mitglieder Dirk Broska ist Steuerberater und bringt bereits Erfahrungen vom MSV aus Lizenzierung, Aufsichtsrat, Stadiongesellschaft, KGaA-GEschäftsführung und Verwaltungsrat mit – also ein bekanntes Gesicht an der Wedau. Dirk Recke hat als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens gearbeitet und will seine Qualitäten vor allem bei Organisationsstrukturen und der konstruktiven Gremienarbeit einbringen. Ralf Raddue ist Steuerberater und will in den Verein wirtschaftliche Stabilität in Verbindung mit Transparenz bringen. Die einzige Frau in diesem Quintett heißt Veronika Henschel-Grontzki. Sie setzt sich als Fan des Vereins dafür ein, Tradition zu bewahren und neue Mitglieder zu gewinnen. Der Fünfte im Bunde ist Thorsten Immel. Immel war selbst viele Jahre im NLZ der Zebras tätig und konzentriert sich entsprechend auf die Förderung des Nachwuchses. Das sollen die Perspektiven des MSV sein Auf ihrer für die Bewerbung eingerichteten Internetseite informiert das Team über die Perspektiven, die es für den MSV Duisburg haben.

1. Das übergeordnete sportliche Ziel ist die Rückkehr in die 2. Bundesliga gekoppelt an nachhaltige Strukturen und dauerhaftem Erfolg. Die erste Frauen-Mannschaft soll an der bald eingeführten dreigleisigen 3. Liga teilnehmen und das NLZ soll weiter der Grundstein für die ersten Mannschaften bleiben. Für das Jubiläumsjahr 2027 soll ein Testspiel gegen einen attraktiven Topgegner im Sondertrikot passend zum Anlass stattfinden. Außerdem will die Gruppe den Verein für Mitglieder noch attraktiver gestalten und dadurch mindestens auf eine Mitgliederzahl von 15.000 kommen. Wie viele Traditionsvereine soll auch unter dem „Team Verantwortung“ weiter die 50+1-Regel gelten – ein weiterer Punkt, mit dem sie weiter an der Basis bleiben. Die Nähe des Vorstands zu den Mitgliedern soll mit ihnen noch weiter intensiviert werden. Dazu zählt der Austausch am Vereinsheim oder auch die Traditionsbewahrung durch die Pflege des MSV-Museums.

Zuletzt hat der MSV mit dem Drittliga-Aufstieg wieder mehr in Duisburg stattgefunden. Dieser positive Trend soll fortgesetzt und noch stärker umgesetzt werden. Als langfristiges Ziel sollen Verwaltung, Nachwuchs- und Profibereich gebündelt werden. Dazu soll die Geschäftsstelle zum Trainingszentrum in Meiderich verlagert werden. Am Donnerstag, den 16. Juli 2026 will das „Team Verantwortung“ in den Vorstandsvorsitz gewählt werden. Gegenkandidat ist das „Team Paradis“.