Team United Köppern verteidigt Titel bei der HBRS-Hessenmeisterschaft HBRS: +++ Erst im direkten Duell gegen den punktgleichen TSV Klein-Linden fiel die Entscheidung – André Dos Santos erzielte kurz vor Schluss den viel umjubelten Siegtreffer +++ von PM (HBRS) · Heute, 20:07 Uhr · 0 Leser

1. Platz: Team United Köppern Foto: Maximilian Trippel (HBRS Fußball)

Am 9. Mai 2026 fand auf der Sportanlage des SV Teutonia Köppern die diesjährige Hessenmeisterschaft Fußball ID des Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes e.V. (HBRS) statt. Gemeinsam mit dem SV Teutonia Köppern als Ausrichter erlebten die teilnehmenden Mannschaften einen spannenden und hochklassigen Turniertag im Fußball für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung.

Sechs Teams gingen bei der Meisterschaft an den Start: Team United Köppern I und II, VfB Offenbach, RSV Büblingshausen, SV Darmstadt 98 sowie TSV Klein-Linden. Gespielt wurde im Modus „Jeder gegen Jeden“, sodass es über den gesamten Tag hinweg zu vielen intensiven und ausgeglichenen Begegnungen kam. Von Beginn an entwickelte sich ein spannender Kampf um die Spitzenplätze. Titelverteidiger Team United Köppern I präsentierte sich erneut in starker Form und überzeugte mit mannschaftlicher Geschlossenheit sowie großem Einsatzwillen. Doch auch der TSV Klein-Linden zeigte ein starkes Turnier und hielt sich bis zum letzten Spiel alle Chancen auf den Titelgewinn offen.

So kam es schließlich zum entscheidenden direkten Duell zwischen den punktgleichen Teams aus Köppern und Klein-Linden. In einer hochspannenden und lange ausgeglichenen Partie schenkten sich beide Mannschaften nichts. Kurz vor Schluss war es schließlich der HBRS-Hessenauswahlspieler André Dos Santos, der mit seinem viel umjubelten Treffer den entscheidenden 1:0-Erfolg für Team United Köppern erzielte und damit die erneute Hessenmeisterschaft perfekt machte. Mit 15 Punkten sicherte sich Team United Köppern I erneut den Titel vor dem TSV Klein-Linden (12 Punkte). Auf den weiteren Plätzen folgten RSV Büblingshausen, SV Darmstadt 98, VfB Offenbach und Team United Köppern II.

Der langjährige Kooperationspartner Hessischer Fußball-Verband e.V. (HFV) unterstützte die Veranstaltung erneut und stellte die Schiedsrichter für das Turnier zur Verfügung. Die souveränen Spielleitungen trugen wesentlich zu einem fairen und reibungslosen Ablauf der Meisterschaft bei. Michael Trippel, Sportlicher Leiter des HBRS, bedankte sich im Rahmen der Siegerehrung ausdrücklich bei allen Beteiligten: „Ein großer Dank gilt dem SV Teutonia Köppern für die hervorragende Organisation und die ausgezeichneten Rahmenbedingungen. Ebenso bedanken wir uns herzlich beim Hessischen Fußball-Verband für die Bereitstellung der Schiedsrichter und die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ein weiteres Dankeschön gilt allen Sponsoren und Partnern des HBRS. Ohne diese Unterstützung wäre eine Veranstaltung in dieser Form nicht machbar.“ Darüber hinaus richtete Trippel bei der Siegerehrung herzliche Grüße des HBRS-Präsidiums an alle Mannschaften, Betreuerinnen und Betreuer sowie Helferinnen und Helfer und lobte die gezeigten sportlichen Leistungen sowie den fairen Umgang miteinander. Die Abschlusstabelle: Team United Köppern I – 15 Punkte TSV Klein-Linden – 12 Punkte RSV Büblingshausen – 7 Punkte SV Darmstadt 98 – 6 Punkte VfB Offenbach – 3 Punkte Team United Köppern II – 1 Punkt

2. Platz: TSV Klein-Linden Foto: Maximilian Trippel (HBRS Fußball)

3. Platz: RSV Büblingshausen Foto: Maximilian Trippel (HBRS Fußball)

– Foto: Foto: Andreas Riedel (SV Darms