HBRS Hessenmeister Fußball ID 2025: Team United Köppern – Foto: HBRS

Team United Köppern verteidigt Titel bei der HBRS-Hessenmeisterschaft FUSSBALL ID: +++ TSV Klein-Linden gewinnt den HBRS 9-Meter-Cup +++

Der Hessische Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband (HBRS) veranstaltete am Samstag auf dem Sportgelände des VfB Offenbach die diesjährige HBRS Hessenmeisterschaft im Fußball für intellektuell beeinträchtigte Sportlerinnen und Sportler. Der VfB Offenbach fungierte dabei als engagierter Ausrichter der Veranstaltung. Bei bestem Fußballwetter lieferten sich sieben Teams spannende Spiele und kämpften um den begehrten Titel.

In der Vorrunde der Gruppe A setzte sich der Gastgeber und Ausrichter VfB Offenbach auf Platz eins durch, gefolgt vom SV Darmstadt 98. Beide Teams qualifizierten sich damit für die Finalgruppe A, in der die HBRS Hessenmeisterschaft ausgespielt wurde. Die BSG Groß-Gerau und Rot-Weiß Frankfurt belegten die Plätze drei und vier und traten in der Finalgruppe B um Platz fünf an.

In der Vorrundengruppe B musste der FC Bayern Alzenau 3 kurzfristig krankheitsbedingt absagen, sodass in dieser Gruppe nur drei Teams den Einzug in die Finalrunde ausspielten. Der amtierende HBRS Hessenmeister Team United Köppern sicherte sich souverän den Gruppensieg vor dem TSV Klein-Linden. Der RSV Büblingshausen belegte den dritten Platz und zog damit in die Finalgruppe B um Platz fünf ein.