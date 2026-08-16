Team United Köppern verteidigt Titel

Platz 1: Team United Köppern – Foto: HBRS

Ursprünglich war das Turnier mit acht Mannschaften geplant. Aufgrund der kurzfristigen Absage der BSG Groß-Gerau gingen letztlich sieben Teams an den Start. Um die Mannschaften angesichts der angekündigten hochsommerlichen Temperaturen von bis zu 36 Grad bestmöglich zu schützen, wurde der Turnierbeginn auf 10:00 Uhr vorverlegt. Zudem wurden die Spielzeiten angepasst und teilweise Spiele zeitgleich auf zwei Spielfeldern ausgetragen. Für die Spielerinnen und Spieler stand ausreichend Wasser zur Verfügung. Zusätzlich wurden am Spielfeldrand Eimer mit Wasser bereitgestellt. Auch ein Mannschaftsarzt des HBRS war vor Ort, um im Bedarfsfall medizinisch unterstützen zu können.

Eröffnet wurde das Turnier durch den Oberbürgermeister der Stadt Gießen, Frank-Tilo Becher, und die Ortsvorsteherin von Kleinlinden, Anja Helmchen. Beide begrüßten die teilnehmenden Mannschaften und wünschten allen Teams faire und erfolgreiche Spiele. Gespielt wurde zunächst eine Pokal-Qualifikationsrunde. Die Sieger qualifizierten sich für die Hauptgruppe, in der anschließend die Plätze 1 bis 4 ausgespielt wurden. Die unterlegenen Teams traten in der zweiten Gruppe um die weiteren Platzierungen an. In der Hauptgruppe entwickelte sich ein spannender Wettbewerb. Team United Köppern zeigte von Beginn an starke Leistungen und blieb im weiteren Turnierverlauf ohne Punktverlust. Nach Siegen gegen den TSV Klein-Linden Team „Latscho“, der SV Darmstadt 98 Team „98er“ und den TSV Klein-Linden Team „Ulai“ sicherte sich Köppern mit neun Punkten souverän den Turniersieg und verteidigte damit den im Vorjahr gewonnenen HBRS Hessenpokal im Inklusions-Fußball. Den zweiten Platz belegte der TSV Klein-Linden „Team Latscho“ mit sechs Punkten. Um den dritten Platz lieferten sich der TSV Klein-Linden Team „Ulai“ und der SV Darmstadt 98 Team „98er“ ein spannendes Duell. Da die Entscheidung nach den regulären Spielen nicht gefallen war, musste der dritte Platz im Neunmeterschießen ermittelt werden. Hier setzte sich der TSV Klein-Linden Team „Ulai“ durch und sicherte sich den dritten Platz. Der SV Darmstadt 98 mit seinem Team „98er“ belegte damit Rang vier.