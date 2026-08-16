Team United Köppern verteidigt Titel

Am Samstag, dem 15. August 2026, fand auf dem Sportgelände des TSV Klein-Linden der HBRS Hessenpokal Inklusions-Fußball 2026 statt. Veranstalter war der Hessische Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband e.V. (HBRS), als Ausrichter fungierte der TSV Klein-Linden.
Ursprünglich war das Turnier mit acht Mannschaften geplant. Aufgrund der kurzfristigen Absage der BSG Groß-Gerau gingen letztlich sieben Teams an den Start. Um die Mannschaften angesichts der angekündigten hochsommerlichen Temperaturen von bis zu 36 Grad bestmöglich zu schützen, wurde der Turnierbeginn auf 10:00 Uhr vorverlegt. Zudem wurden die Spielzeiten angepasst und teilweise Spiele zeitgleich auf zwei Spielfeldern ausgetragen. Für die Spielerinnen und Spieler stand ausreichend Wasser zur Verfügung. Zusätzlich wurden am Spielfeldrand Eimer mit Wasser bereitgestellt. Auch ein Mannschaftsarzt des HBRS war vor Ort, um im Bedarfsfall medizinisch unterstützen zu können.
Eröffnet wurde das Turnier durch den Oberbürgermeister der Stadt Gießen, Frank-Tilo Becher, und die Ortsvorsteherin von Kleinlinden, Anja Helmchen. Beide begrüßten die teilnehmenden Mannschaften und wünschten allen Teams faire und erfolgreiche Spiele. Gespielt wurde zunächst eine Pokal-Qualifikationsrunde. Die Sieger qualifizierten sich für die Hauptgruppe, in der anschließend die Plätze 1 bis 4 ausgespielt wurden. Die unterlegenen Teams traten in der zweiten Gruppe um die weiteren Platzierungen an. In der Hauptgruppe entwickelte sich ein spannender Wettbewerb. Team United Köppern zeigte von Beginn an starke Leistungen und blieb im weiteren Turnierverlauf ohne Punktverlust. Nach Siegen gegen den TSV Klein-Linden Team „Latscho“, der SV Darmstadt 98 Team „98er“ und den TSV Klein-Linden Team „Ulai“ sicherte sich Köppern mit neun Punkten souverän den Turniersieg und verteidigte damit den im Vorjahr gewonnenen HBRS Hessenpokal im Inklusions-Fußball. Den zweiten Platz belegte der TSV Klein-Linden „Team Latscho“ mit sechs Punkten. Um den dritten Platz lieferten sich der TSV Klein-Linden Team „Ulai“ und der SV Darmstadt 98 Team „98er“ ein spannendes Duell. Da die Entscheidung nach den regulären Spielen nicht gefallen war, musste der dritte Platz im Neunmeterschießen ermittelt werden. Hier setzte sich der TSV Klein-Linden Team „Ulai“ durch und sicherte sich den dritten Platz. Der SV Darmstadt 98 mit seinem Team „98er“ belegte damit Rang vier.
Auch in der zweiten Gruppe wurde um jeden Ball gekämpft. Hier setzte sich der RSV Büblingshausen an die Spitze und sicherte sich den fünften Gesamtplatz. Dahinter folgten der VfB Offenbach und der SV Darmstadt 98 Team „Lilien“. Für die Leitung der Spiele sorgten Helmut Proske und Janusz Hora, die vom Kooperationspartner des HBRS, dem Hessischen Fußball-Verband e.V. (HFV), als Schiedsrichter gestellt wurden. Der HBRS bedankt sich ausdrücklich für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Bei der Siegerehrung übergab der Sportliche Leiter des HBRS, Michael Trippel, den HBRS-Wanderpokal, die Medaillen und Urkunden. Zudem erhielt jedes Team einen adidas Fußball.
Der HBRS bedankt sich beim TSV Klein-Linden, allen teilnehmenden Mannschaften, den Schiedsrichtern sowie allen Helferinnen und Helfern für einen gelungenen und trotz der großen Hitze reibungslos verlaufenen HBRS Hessenpokal im Inklusions-Fußball.
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1. Team United Köppern
2. TSV Klein-Linden Team „Latscho“
3. TSV Klein-Linden Team „Ulai“
4. SV Darmstadt 98 Team „98er“
5. RSV Büblingshausen
6. VfB Offenbach
7. SV Darmstadt 98 Team „Lilien“