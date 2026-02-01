Team United Köppern verteidigt Titel HBRS: +++ HBRS-Hallencup Fußball ID powered by BAUHAUS +++ von PM (HBRS) · Heute, 20:08 Uhr · 0 Leser

1. Platz: Team United Köppern – Foto: Tobias Wentzell

Der HBRS Hallencup Fußball ID powered by BAUHAUS bot auch in diesem Jahr hochklassigen und spannenden Hallenfußball. In der gut besuchten Helmut-Brückmann-Sporthalle in Wetzlar-Münchholzhausen verfolgten knapp 250 Zuschauerinnen und Zuschauer mit Begeisterung die Spiele der acht teilnehmenden Mannschaften. Ausrichter des Turniers war der Hessische Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband e. V. (HBRS). Das sportliche Niveau war durchweg sehr hoch, die Begegnungen intensiv und bis zur letzten Minute spannend.

Fußball ID (Intellectual Disability) bezeichnet Fußball für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und zählt beim HBRS zum Leistungssport. Ein besonderes Highlight war das Einlagespiel der D-Jugend der TSG Dorlar, einem Partnerverein des HBRS. Die jungen Spieler zeigten ein starkes Spiel und wurden für ihren Einsatz mit einem neuen Trikotsatz belohnt, gesponsert von BAUHAUS Wetzlar und Michael Trippel vom HBRS.

Vor Ort war auch das Demokratie-Café von Fair Play Hessen vertreten. Träger von Fair Play Hessen ist die Sozialstiftung des Hessischen Fußballs, mit der der HBRS seit mehreren Jahren in einer engen Kooperationspartnerschaft verbunden ist. Mit ihrem Angebot setzte Fair Play Hessen ein wichtiges Zeichen für Demokratie, Vielfalt und Fairness im Sport und bereicherte das Turnier auch abseits des Spielfeldes. Das Spiel um Platz 3 zwischen der BSG Groß-Gerau und dem SV Darmstadt 98 entwickelte sich zu einem echten Krimi. Nach einem packenden Duell musste die Entscheidung im Entscheidungsschießen fallen, das die BSG Groß-Gerau am Ende glücklich für sich entschied und sich damit den 3. Platz sicherte.

Auch das Finale zwischen Team United Köppern und dem VfB Offenbach hielt, was es versprach. Beide Teams, besetzt mit Spielern der HBRS-Hessenauswahl ID, lieferten sich ein hochklassiges Duell auf Augenhöhe. Erneut fiel die Entscheidung erst im Entscheidungsschießen. Hier behielt Köppern die besseren Nerven und gewann das Finale. Mit diesem Erfolg sicherte sich Team United Köppern bereits zum dritten Mal in Folge den Turniersieg beim HBRS Hallencup Fußball ID powered by BAUHAUS und durfte den Wanderpokal endgültig behalten. Im kommenden Jahr wird es daher einen neuen großen Wanderpokal geben. Das Schiedsrichter-Team Helmut Proske und Christian Schneider zeichnete Rot-Weiss Frankfurt als fairstes Team des Turniers aus. Bei der Siegerehrung überreichten Oberbürgermeister Manfred Wagner und der sportliche Leiter des HBRS, Michael Trippel, die Medaillen, Urkunden und Pokale. Manfred Wagner betonte: „Der HBRS Hallencup Fußball ID ist mittlerweile eine feste Größe im Kalender der Sportstadt Wetzlar. Es ist wirklich sehr erfreulich zu sehen, dass acht Mannschaften am Start sind, die in den letzten Jahren eine bemerkenswerte sportliche Entwicklung durchlaufen haben. Und so haben wir einmal mehr spannende Spiele in der Helmut-Brückmann-Sporthalle in Münchholzhausen gesehen.“ Auch Michael Trippel zeigte sich sehr zufrieden: „Vielen Dank an den Hauptsponsor des Turniers BAUHAUS Wetzlar & Gießen und an unsere Partner und Sponsoren, die dieses Turnier seit Jahren zu einem der erfolgreichsten Hallenturniere im Fußball ID machen. Ein Dankeschön geht an die Sportstadt Wetzlar für die sehr gute jahrelange Zusammenarbeit, an den Hessischen Fußball-Verband und an alle teilnehmenden Vereine, an das HBRS-Helferteam, die dieses Turnier zu etwas Besonderem gemacht haben.“ Platzierungen: Team United Köppern VfB Offenbach BSG Groß-Gerau SV Darmstadt 98 TSV Klein-Linden „Latscho“ TSV Klein-Linden „Ulai“ RSV Büblingshausen Rot-Weiß Frankfurt

Mittelhessen-Derby: TSV Klein-Linden „Team Latscho“ gegen den RSV Büblingshausen – Foto: Tobias Wentzell

VfB Offenbach im Finale gegen das Team United Köppern – Foto: Tobias Wentzell

Spannende Spiele beim HBRS Hallencup Fußball ID powered by BAUHAUS – Foto: Tobias Wentzell

– Foto: Tobias Wentzell

– Foto: Tobias Wentzell

– Foto: Tobias Wentzell

– Foto: Tobias Wentzell

– Foto: Tobias Wentzell

– Foto: Tobias Wentzell