Team und Trainerstab bleiben zusammen

– Foto: Kristoffer Koch

Die SG Weser/Diemel hat in einer sportlich entscheidenden Phase ein deutliches Zeichen gesetzt. Wie der Verein mitteilt, haben sämtliche Spieler sowie das Trainerteam unter der Leitung von David Santiago ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Damit steht bereits vor dem Saisonfinale fest: Der Kreisoberligist geht seinen eingeschlagenen Weg personell geschlossen weiter.

„Gemeinsam. Egal was kommt.“ Mit diesen Worten überschreibt die SG ihre Mitteilung – und formuliert damit mehr als nur eine Personalnotiz. Im Mittelpunkt steht dabei David Santiago, der die SG Weser/Diemel als Trainer führt. An seiner Seite bleiben auch Co-Trainer Hennes Dworak sowie der spielende Co-Trainer Rodrigo Albuquerque Lourenco Teil des Teams. Auch Kapitän Lukas Neumann und sein Stellvertreter Kevin Vogt gehen den Weg weiter mit.

Sportlich richtet sich der Blick nun zunächst auf die letzten beiden Begegnungen der laufenden Saison. Der Verein macht keinen Hehl daraus, dass die Aufgabe klar umrissen ist: Zwei Spiele stehen noch aus, zwei Siege sollen her. Dafür wolle man „alle Kräfte mobilisieren“, wie es in der Mitteilung heißt.