Team Uhlsport triumphiert beim Benefizturnier in Leutenbach Acht Mannschaften spielen in der Sporthalle Ob den Gärten um den Turniersieg des Vereins für Präventionsarbeit

Beim 12. Benefiz-Hallenturnier des Vereins für Präventionsarbeit setzte sich das Team von Uhlsport im Finalmodus gegen H. P. Kaysser durch. Insgesamt acht Mannschaften aus dem Hobby- und Betriebssport nahmen an dem Turnier in Leutenbach teil.

Acht Mannschaften aus dem Hobby- und Betriebssportbereich trafen sich zum 12. Benefiz-Hallenturnier in der Sporthalle Ob den Gärten in Leutenbach. Organisiert wurde das Turnier vom Verein für Präventionsarbeit, der selbst mit einer Mannschaft vertreten war.

Das Teilnehmerfeld wurde in zwei Gruppen mit je vier Mannschaften aufgeteilt. In der Gruppe A setzte sich Verein für Präventionsarbeit mit 9 Punkten durch und sicherte sich den Gruppensieg vor Uhlsport mit 6 Punkten. Auf Platz drei folgte die Bürgermeister-Auswahl (3 Punkte), dahinter Karsch Blitzschutz (0 Punkte). In der Gruppe B belegte der Aktiv Förderverein den ersten Platz mit 5 Punkten. Es folgten H. P. Kaysser (5 Punkte), Partyrent Stuttgart (3 Punkte) und die Mindeltalschulen (2 Punkte).

Spannende Spiele in der Endrunde

In der Endrunde wurde das Teilnehmerfeld erneut unterteilt: Die Plätze eins bis vier der Vorrunde spielten untereinander den Turniersieg aus, während die restlichen Mannschaften die Platzierungen fünf bis acht unter sich ausmachten.

Im Spielmodus um die Plätze eins bis vier zeigte sich Uhlsport erneut in starker Verfassung. Mit zwei Siegen und einem Remis erreichte das Team 7 Punkte bei einem Torverhältnis von 14:3 und setzte sich damit an die Spitze. Dicht dahinter folgte H. P. Kaysser mit 4 Punkten und einem Torverhältnis von 10:14. Der Verein für Präventionsarbeit belegte mit 3 Punkten den dritten Platz, gefolgt vom Aktiv Förderverein mit 1 Punkt.

Auch in den Platzierungsspielen wird um jeden Treffer gekämpft

In der Platzierungsrunde um die Ränge fünf bis acht setzte sich das Team der Bürgermeister durch. Mit 5 Punkten aus drei Spielen und einem Torverhältnis von 13:8 war das Team in dieser Gruppe vorne. Partyrent Stuttgart erreichte mit 5 Punkten den zweiten Rang, die Mindeltalschulen kamen auf Rang drei. Karsch Blitzschutz belegte mit einem Punkt den achten Platz im Turnier.

Endplatzierungen im Überblick