Der TB Beinstein II hat es geschafft: Mit 66 Punkten und einem Torverhältnis von 118:28 steht die Mannschaft am Ende ganz oben. Die Meisterschaft wurde zwar kampflos durch einen Nichtantritt des Gegners perfekt gemacht – doch das hielt die Mannschaft nicht davon ab, ausgiebig zu feiern. Trainer Dennis Fürst spricht gegenüber FuPa über Sofa-Titel, Mallorca-Legenden und eine Truppe mit Charakter.

Titel mit Fernbedienung

„Gefeiert wurde – auch wenn das letzte Spiel eher in der Kategorie ‚Sportschau auf der Couch‘ fiel. Unser Gegner hatte sich wohl spontan für ein verlängertes Wochenende entschieden und ist nicht mehr zum Spiel angetreten“, schildert Dennis Fürst mit einem Augenzwinkern. „So wurden wir Sofa-Meister! Das hat uns aber nicht davon abgehalten, ordentlich einen draufzumachen – Team, Titel, Tanzfläche – alles war dabei!“

Meisterplan mit Umwegen

Der Weg zum Titel war im Grunde schon vor der Saison skizziert: „Der Plan war von Anfang an klar: Meister werden“, erklärt Fürst. Und zunächst sah es auch danach aus – bis ein herbstliches Formtief mit vier sieglosen Spielen den Titeltraum kurz ins Wanken brachte. „Platz 3 zur Winterpause – aber in der Rückrunde ging’s dann richtig rund: 12 von 13 Spielen gewonnen. Da war kein Halten mehr – Ziel erreicht, Pokal poliert!“

Können, Charakter, Kollektiv

Auf die Frage nach dem entscheidenden Faktor bleibt Fürst bei seiner Überzeugung: „Ganz klar: Die Mischung aus Charakter und Können. Bei uns hat keiner den ‚Ich bin der Star‘-Modus ausgepackt. Stattdessen gab’s Teamgeist satt, auch wenn’s mal bei Einzelnen privat oder sportlich holprig lief.“

Ein Team wie ein Uhrwerk

Was seine Truppe besonders auszeichnet? Fürst findet klare Worte: „Unser Team funktioniert wie ein Uhrwerk – mit ein paar lauten Kuckucksuhren dazwischen. Es gibt klare Rollen, erfahrene Führungsspieler und Regeln, an die sich alle halten. Taktikvorgaben? Wurden umgesetzt wie ein Schweizer Präzisionsplan. Zusammenhalt? Wie Pattex.“

Kultureller Austausch auf Mallorca

Auch die klassische Abschlussfahrt durfte nicht fehlen – wenngleich die Details wohl besser im Verborgenen bleiben. „Elf mutige Helden sind gen Mallorca aufgebrochen. Dort soll es – so munkelt man – zu einem kulturellen Austausch mit ähnlich durstigen Reisegruppen gekommen sein. Über Details ist der Mantel des Schweigens gebreitet, aber: Alle kamen heil zurück. Soweit wir wissen.“

Kein Aufstieg – aber neue Rollen

Trotz des Titels bleibt der TB Beinstein II in der Kreisliga B4. „Nein, der Verein hat sich bewusst dagegen entschieden. Wir bleiben in der B4, wo wir weiterhin auf Torejagd gehen“, erklärt Fürst zur Frage des Aufstiegs. „Ein Teil unserer Meistermannschaft wird nächste Saison in der Ersten auflaufen – dementsprechend läuft die Kaderplanung für die Zweite noch auf Hochtouren. Die Transferbörse glüht!“

Was die neue Saison bringt

In Sachen Personal ist offiziell noch alles offen: „Stand jetzt: alles noch im Fluss. Namen, Zahlen, Fakten – das ist aktuell noch streng geheim oder schlichtweg unklar“, so Fürst mit einem Schmunzeln. „Sobald was spruchreif ist, wird’s natürlich kommuniziert. Vielleicht mit Rauchzeichen oder einer Pressekonferenz im Vereinsheim.“

Neues Gesicht, neue Dynamik

Der Blick geht dennoch nach vorn. „Neben einem neuen Gesicht an der Seitenlinie wird sich auch der Kader verändern. Das bedeutet: neue Dynamik, neue Konstellationen, neue Chancen“, so der Coach. „Ein konkretes Ziel? Schwierig zu sagen – wir lassen die neue Saison erstmal auf uns zukommen und schauen, was der Fußballgott so für uns geplant hat.“

Eine Truppe mit Stil, Herz und Witz

Mit ihrer Mischung aus Spielfreude, Struktur und Teamgeist hat sich der TB Beinstein II die Meisterschaft redlich verdient – auch wenn sie im letzten Spiel kampflos zustande kam. Das Team steht für Charakter, Humor und Zusammenhalt – und bleibt damit in der Liga, aber ganz sicher nicht auf dem Boden der Tatsachen.