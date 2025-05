Team II verkauft sich teuer gegen den Zweitplatzierten

Zum letzten Heimspiel der Saison trat unsere Zwoite mit voller Kapelle gegen die Reserve der SGM Waltershofen/Immenried an. Es war zugleich der letzte Auftritt für unsere Vereinslegende Manuel Sonntag und für Führungsspieler Manuel Schneider, die beide ein letztes Mal die Kickschuhe für den SV Aichstetten schnürten. Um unseren beiden Manus einen würdigen Abschied zu bereiten, ging das Team entsprechend motiviert in die Partie.

In der ersten Halbzeit zeigte das Team unter Trainer A. Gut eine ansprechende Leistung, kombinierte gut und verlagerte das Spielgeschehen größtenteils in die gegnerische Hälfte. Chancen gab es unter anderem durch Timo Harscher, Jo Willburger und Friedrich Taplick, doch der Ball fand wie in dieser Saison schon zu oft keinen Weg ins Netz. Die SGM II blieb vor allem bei Standardsituationen gefährlich – einmal trafen sie dabei die Latte. Die beste Chance der Gäste, nach stark abseitsverdächtigem Konter, vereitelte zunächst noch Eugen Rimmer spektakulär und der Nachschuss wurde vom Stürmer tatsächlich aus ein paar Metern am leeren Tor vorbeigeschossen. Nach dem Seitenwechsel nahm die Fehlerquote auf beide Seiten zu. In der 54. Minute ging die SGM in Führung: Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung wurde ein Schuss unhaltbar abgefälscht und trudelte ins Tor zum 0:1. Der SVA reagierte mit vier Wechseln, davon einer verletzungsbedingt, doch auch die frischen Kräfte gaben dem SVA noch keine Überhand. Unsere Zwoite kämpfte aufopferungsvoll bis zum Schluss und wurde danach klassisch ausgekontert, sodass das 0:2 die Partie entschied (90.). Zumindest Ergebniskosmetik gelang dann aber noch in der Nachspielzeit. Ein Eckball von Jo Willburger fand den direkten Weg ins Tor, verhalf aber leider nicht mehr, weil das Spiel danach abgepfiffen wurde (90.+2).