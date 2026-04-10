»Team geht vor Individualität« - und im Fall der Fälle zaubert »Frän«

Sie ist weiterhin die Spielerin für die besonderen Momente. Das wurde am vergangenen Wochenende wieder einmal deutlich, als Franziska Schwaiberger aus 25 Metern den Ball zum Goldenen Treffer gegen den 1. FC Nürnberg II in den Winkel nagelte. Die 30-Jährige ist und bleibt eine Ausnahmeerscheinung. "Frän" ist aber längst nicht mehr Alleinunterhalterin beim FC Ruderting, wie vielleicht in früheren Tagen. Sie ist ein (wichtiger) Teil einer funktionierenden Mannschaft, die sich nach und nach in Richtung Regionalliga arbeitet.
Die Defensive des einzigen niederbayerischen Vertreters in der Frauen-Bayernliga ist, wie berichtet, ein wahres Bollwerk. Und auch die Offensive hat sich im Vergleich zur Vorsaison deutlich weiterentwickelt, ist nun - Stichwort: Alleinunterhalterin Schwaiberger - deutlich unberechenbarer. "Freilich, Frän ist nach wie vor die, die Ideen hat - und auch mal zaubert", macht Trainer Florian Spiller deutlich. "Wir sind aber davon weggekommen, eine Mannschaft auf eine Spielerin aufzubauen."
Seine Worte werden beim Blick auf die interne Torjägerliste sichtbar: Die Spielführerin ist mit zehn Toren (weiterhin) auf Rang 1. Für Treffsicherheit stehen aber auch Tabea Fisch (8 Treffer), Franziska Haider, Anne Schwerdt (beide 5) und Lisa Käser (4). Genauso flexibel wie die Vollstrecker sind, ist auch die Art und Weise der Angriffe. "Wir können Kurzpass, langes Holz oder auch mit Zielspielerin", geht Spiller auf die Offensivtaktik einer Truppe ein.
Welche Stilmittel gewählt wird, entscheiden Trainer und Akteurinnen gemeinsam - regelmäßig passiert das nonverbal. Heißt: Ein Blickkontakt reicht. "Wir haben natürlich individuelle Klasse, ganz klar. Diese muss aber in die Mannschaft eingebunden werden. Verknüpfungen sind wichtig. Das Team geht vor Individualität", führt der FCR-Trainer weiter aus.
Davon hautnah überzeugen, wie die dominierende Mannschaft der Frauen-Bayernliga ihr Angriffsspiel aufzieht, kann sich am kommenden Wochenende der FC Ingolstadt II, eine "ähnliche Mannschaft wie Nürnberg in die Vorwoche" (Spiller), die vor allem über die spielerische Komponente in die Partie kommen will.
"Ich glaube nicht, dass ein Verfolger Ruderting noch gefährlich werden könnte - der Aufstieg wäre mehr als verdient", blickt Schanzer-Trainerin Mirlinda Lushi auf die Gesamtsituation. "Ihr Spiel ist über 90 Minuten viel zu konstant und darin liegt auch ihre große Stärke. Wir werden, wie auch im Hinspiel, mutig aufspielen und versuchen, sie zu ärgern." Tut sich Ruderting dann vielleicht schwer, gibt's immerhin noch Franziska Schwaiberger. Es gibt schlimmere Notlösungen...