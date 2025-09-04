Team Bologna wird zu "La Furia Verde" und siegt gegen Spitzenreiter

Mit einer erneut geschlossenen und leidenschaftlichen Mannschaftsleistung konnte der TSV Tiefenbach seine Siegesserie ausbauen. Die Gäste aus Baierbach reisten mit einer makellosen Bilanz ins Bachtal - 5 Siege in 5 Spielen. Doch beim Auftritt in Tiefenbach sollte diese Serie reißen. Die Grünweißen spielten einen tollen Konterfussball und hinten stand die Defensive nahezu sattelfest. Ein Doppelschlag kurz nach der Pause von Torjäger Dietl sorgte für die Entscheidung, denn der Ehrentreffer des Primus aus Baierbach in der 93. Min. kam zu spät. Die Petrat-Schützlinge haben sich mit dieser bärenstarken Leistung auf Platz 2 geschoben und wollen diesen Platz natürlich auch im Derby am Sonntag in Buch verteidigen. Anstoss in Buch ist um 16 Uhr.