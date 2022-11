Team "Bologna" weiter im Aufwind: 5-0 Kantersieg im Derby

Im letztem Spiel vor der Winterpause wollte Tiefenbach mit einem Sieg in der Tabelle weiter nach vorne klettern. Die Mannschaft begann sehr forsch und belohnte sich schon früh im Spiel für den Aufwand. Andi Stangl brachte seine Farben bereits nach 5 min. mit 1-0 in Front und nur wenige Minuten später war es erneut Stangl der das Gästenetz zappeln liess und auf 2-0 erhöhte. Kumhausen war durchaus gut im Spiel aber die Defensive um TW Kandler war an diesem Tag kaum zu überwinden. in der 24. Min. erhöhte dann Kraxenberger auf 3-0 und mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause. Im 2. Durchgang bestimmte Tiefenbach zwar weiter das Geschehen, aber die Gäste waren immer präsent und gaben nicht auf. Routinier Antony und Abwehrchef Adler mussten Schwerstarbeit verrichten um einen Gegentreffer zu verhindern. Der eingewechselte Zellner bediente dann Andi Stangl und der erzielte seinen 3. Treffer in diesem Spiel und Tiefenbach lag nun 4-0 in Führung. in der 65. Min. konnte der TW der Gäste dann einen Freistoss von Zellner nicht festhalten und Gargano markierte den 5-0 Treffer. Nach 90 Minuten beendete dann SR Mitterhuber pünktlich die Partie und die Grünweissen feierten einen verdienten Heimerfolg. Nun gilt es die lange Winterpause zu nutzen um dann im Frühjahr wieder anzugreifen. Tabellarisch ist für den TSV noch einiges möglich. Wir wünschen Allen Frohe Weihnachten und kommt gesund ins neue Jahr 2023.