Team "Bologna" chancenlos in Buch

Nach dem Derbyerfolg am Freitag gegen Kronwinkl stand für die Jungs um Kapitän Weigl nun das nächste Aufeinandertreffen mit einem Lokalrivalen an. Doch der SC Buch am Erlbach war an diesem Tag eine Nummer zu groß für die Gäste. Von Beginn an entwickelte sich ein einseitiges Spiel in dem die Heimmannschaft absolut tonangebend war. Tiefenbach verteidigte bravorös, konnte aber selbst kaum Offensivaktionen verzeichnen. Trotzdem musste ein sehr fragwürdiger Elfmeter verhängt werden um den Gastgebern die verdiente Führung zu sichern. In der Folgezeit hiess das Spiel dann: Buch gegen Kandler, denn der Torhüter des TSV hatte erneut einen starken Tag und brachte die Gastgeber ein ums andere Mal zur Verzweiflung. in der Schlussphase konnte Buch dann doch noch einen hochverdienten 3-0 Sieg herausschiessen aber Einsatz und Leidenschaft der Grünweissen passten. Hier muss man dann auch einfach neidlos anerkennen, dass der Gegner an diesem Tag eindeutig besser war. Zum Abschluss des Jahres 2022 geht es nun für Tiefenbacher am Samstag zuhause gegen Kumhausen/Altfraunhofen und hier sollte mit den zuletzt gezeigten Leistungen durchaus ein Sieg zu holen sein.